Foto: Mirka Federer možu "ukradla šov" z rožnatim puloverjem

Guccijev kos je že razprodan

27. januar 2017 ob 12:00,

Melbourne - MMC RTV SLO

"Pulover Mirke Federer znamke Gucci je dokaz, da bo 2017 res leto grdih puloverjev."

Tako so zapisali pri avstralskem časniku The Age in pojasnili, da ima trend "grdih" puloverjev trenutno izjemno veliko sledilcev v mednarodnem modnem svetu.

39-letna Mirka, žena švicarskega teniškega asa Rogerja Federerja, je na prizorišču prvega letošnjega turnirja za veliki slam, odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu, požela veliko pozornosti na družbenih medijih. Oči spletnih modnih strokovnjakov so bile vanjo uprte zaradi živoroza puloverja s tigrom, ki ga je nosila na polfinalnem dvoboju Federerja z rojakom Stanom Wawrinko.

Verjeli ali ne, (milo rečeno) vpadljivi pulover z živozelenimi obrobami in manšetami ter napisom "Slepo zaljubljen" v francoščini ima etiketo italijanske hiše Gucci, za kos iz predjesenske kolekcije 2016 je treba odšteti dobrih dva tisoč evrov. No, toliko je zanj bilo treba odšteti, saj je vroči dizajn, ki spominja na Kenzove puloverje s tigri izpred nekaj let, že razprodan, med drugim se je znašel tudi v omari popdive Beyonce.

Zajetni kupček denarja za pulover pa zakoncema Federer najbrž ne bo delal sivih las, saj je Švicar zgolj z uvrstitvijo v nedeljski finale Australian Opna zaslužil približno 1,4 milijona dolarjev.

A. K.