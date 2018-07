Cerar o druženju z Melanio: "Lahko smo ponosni, da imamo prvo damo ZDA iz Slovenije"

Melania na obisku v Evropi

12. julij 2018 ob 17:31

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Ameriška prva dama je tudi v okviru tokratnega obiska Evrope pritegnila veliko pozornosti. V Bruslju je z njo govoril tudi premer Miro Cerar, še več časa pa je z njo preživela Cerarjeva partnerka Mojca Stropnik.

Medtem ko je na zasedanju vrha zveze Nato s svojimi kritikami in izjavami največ pozornosti pritegnil ameriški predsednik Donald Trump, je bilo ob robu zasedanja, na dogodkih za spremljevalke in spremljevalce političnih voditeljev, največ oči usmerjenih v ameriško prvo damo Melanio.

"Z veseljem spoznava ljudi in predstavlja Združene države Amerike," je ob obisku Evrope v izjavi za javnost povedala Melanijina tiskovna predstavnica. "Poleg tega je zanjo izredno pomembno, da ob tem, ko pozitivno predstavlja našo državo, tudi izkazuje spoštovanje državam, ki jih obišče," je še dodala.

Melania se je v sklopu obiska Bruslja udeležila srednega koncerta za soproge političnih voditeljev, ki so ga gostitelji priredili v glasbeni kapeli kraljice Elizabete v Waterlooju, zvečer pa je svojega moža spremljala na uradni večerji. Na večernem dogodku se je Melania družila s številnimi svetovnimi voditelji in njihovimi spremljevalkami in spremljevalci.

Cerar: "Zdaj se že kar dobro poznamo"

Da je govoril z ameriško prvo damo, je potrdil tudi slovenski premier Miro Cerar."Lahko smo ponosni, da imamo prvo damo ZDA iz Slovenije, ki ni pozabila slovensko. Nasprotno, zelo dobro govori in vedno je vesela, ko se pogovarjamo o naši domovini," je dejal.

Cerar je pojasnil, da se je z Melanio pogovarjal v sredo, več časa pa je z njo preživela njegova partnerica Mojca Stropnik, ki se je z Melanio že spoznala na prejšnjem vrhu Nata maja lani. "Zdaj se že kar dobro poznamo. Pogovori so vedno prijetni, seveda potekajo v slovenščini," je dejal Cerar. Ameriška prva dama je po Cerarjevih besedah tudi izrazila upanje, da se bodo videli, ko bo prišla v Slovenijo. Na vprašanje, ali je morda povedala, kdaj bo prišla, pa je premier, ki opravlja tekoče posle, odgovoril, da ne.

Danes sta Melania in Donald Trump že odpotovala v Veliko Britanijo, kjer se bo ameriški predsednik sestal s kraljico Elizabeto II. in britansko premierko Thereso May. Britanci ju bodo že danes gostili na slovesni večerji v palači Blenheim blizu Oxforda, kjer se je rodil Winston Churchill.

Utrinke z obiska Bruslja si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

M. Z.