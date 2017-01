Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nekdanjo zvezdnico serije The O. C. so odpeljali na psihiatrično opazovanje. Foto: Reuters Sorodne novice Nove težave Mische Barton: "drama" na dvorišču Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mischa Barton po "drami" na dvorišču: Podtaknili so mi GHB

Igralka je praznovala rojstni dan

29. januar 2017 ob 14:21

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Mischa Barton, ki je pred nekaj dnevi končala v bolnišnici, potem ko so se policisti odzvali glede sumljivega dogajanja na njenem domu, je komentirala incident.

Igralka, ki je že zapustila bolnišnico (odpeljali so jo na psihiatrično opazovanje) in se počuti dobro, je v izjavi za ameriški People povedala, da so za vse kriva mamila. Kot je napisala, je bila med proslavljanjem svojega 31. rojstnega dne žrtev neznanih ljudi, ki so ji podtaknili mamilo, tako so se začele dogajati nenavadne stvari.

"Medtem ko sem pila pijačo, sem dojela, da z mano nekaj ni v redu. Postala sem nestabilna, stanje pa je bilo v naslednjih urah vse slabše." Dodala je, da je prostovoljno poiskala pomoč.

V bolnišnici so povedali, da so ji podtaknili GHB ali t. i. drogo za posilstvo - to je lahko tekočina, prah ali kapsula brez barve, vonja in skoraj brez okusa. Po zaužitju se učinek pokaže po 15 minutah in običajno traja od 6 do 10 ur.

Razgaljena Mischa vpila na dvorišču

Pozornost sosedov je, kot poroča opravljivi portal TMZ, Bartonova pritegnila s tem, ko se je, oblečena zgolj v srajco in kravato, obešala na ograjo na svojem dvorišču in vpila, da je njena mama čarovnica in da se svet sesuva. Zaskrbljeni očividci so poklicali na pomoč, ker so sumili na poskus samomora ali prevelik odmerek mamil.

Možje postave so v njeno stanovanje v zahodnem Hollywoodu prispeli v zgodnjih jutranjih urah v četrtek, tam je bila 31-letna igralka z neimenovanim gostom, po poročanju tistih, ki so bili na kraju dogodka, je bila oblečena in naj bi govorila razumljivo, v bolnišnico pa odšla prostovoljno.

