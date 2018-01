Misterij berlinskega zidu: je bil celo še daljši?

Ocenite to novico!

Nova odkritja ljubiteljskega zgodovinarja

24. januar 2018 ob 21:35

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Skoraj 30 let po padcu berlinskega zidu, ki je več desetletij simboliziral hladno vojno, naj bi ljubiteljski zgodovinar v berlinski soseski Pankow na vzhodu mesta odkril doslej neznan del zidu.

Odkril ga je 37-letni Christian Bormann. Po njegovih besedah gre za zadnji primerek prvotnega zidu. Bormann je doslej večino svojega življenja preiskoval prav berlinsko sosesko Pankow. Za nemško tiskovno agencijo DPA je pojasnil, da je del zidu prvič odkril pred 18 leti, pristojne oblasti pa je o tem obvestil šele ta teden, ker ga skrbi, da bi lahko vremenski vplivi poškodovali zid.

Kot je še dejal ljubiteljski zgodovinar, je bil prvi odziv berlinskih oblasti nejevera, nato pa so bili osupli nad njegovimi trditvami. Tiskovna predstavnica Spominskega obeležja Berlinski zid Gesine Beutin je dejala, da njena organizacija domneva, da je Bormann dejansko odkril ostanke nekdanje meje med Zahodno in Vzhodno Nemčijo, ki je cikcakasto potekala čez Berlin in bila samo na tem delu dolga 44 kilometrov.

Dodala je, da morajo najprej strokovnjaki temeljito proučiti strukturo, preden bi lahko stoodstotno kaj potrdili. Če se bo izkazalo, da gre dejansko za del berlinskega zidu, bo to "zgodovinski trenutek", območje pa bo treba ustrezno zaščiti.