Kako je Rumena Rangerka spremenila pogled na superjunake

Miti o Power Rangerjih

21. marec 2017 ob 20:56

Los Angeles - MMC RTV SLO

Še preden je v kinematografe prišla nova priredba ikoničnih superjunakov Power Rangerjev, se znova dviguje prah okoli Rumene Rangerke. Tokrat zato, ker bo podirala tabuje med superjunaki – glavna junakinja bo prvič lezbijka.

V nasprotju kot v seriji Mighty Morphin Power Rangers, ki je navdihnila nastanek prihajajočega filma (tretjega v franšizi o Power Rangerjih), so ustvarjalci filma spremenili spolno usmerjenost Rumene Rangerke.

Oboževalci Power Rangerjev so bili v času predvajanja serije precej nestrpni do istospolno usmerjenih junakov. Ko je igralec David Yost, ki je upodabljal izvirnega Modrega Rangerja, priznal, da je gej, je kmalu za tem zapustil serijo. Tako se je ubranil nadlegovanju, ki je prišlo s strani ljubiteljev serije.

"Res so šli stopnico višje," je komentiral odločitev filmskih ustvarjalcev Yost v pogovoru za Hollywood Reporter. "Mislim, da bo veliko ljudi iz LGBT-skupnosti navdušenih nad uprizoritvijo," je še zaključil nekdanji zvezdnik serije.

Vse do danes so bili superjunaki na velikih platnih heteroseksualni, naj bodo to Wonder Woman, Catwoman, Batwoman ali Harley Quinn. V stripih je prvi homoseksualni superjunak zaživel leta 1992, in sicer gre za lik Northstarja iz dogodivščin o junakih X-Man. Televizija pa je bila po drugi strani bolj odprta do te tematike (med drugim so se je lotili ustvarjalci serije Supergirl z likom Alex – sestre glavne junakinje Kare, ki jo upodablja Melissa Benoist).

Nesrečna Rumena Rangerka

Rumena Rangerka je tako znova pristal v središču pozornosti. V izvirniku je med letoma 1993 in 1994 v 81 epizodah Rumeno Rangerko upodabljala Thuy Trang, ki pa je leta 2001 umrla v tragični avtomobilski nesreči. Trangova in nekdanja igralka in manekenka Angela Rockwood sta se se pozno zvečer vračali z obiska priče igralca Dustina Nguyena, s katerim je bila Rockwoodova tik pred poroko.

Trangova pa je bila ena izmed Rockwoodinih družic. Voznik je izgubil nadzor nad vozilom, ki se je večkrat zavrtel in zletel mimo varnostne ograje. Rockwoodova je preživela, toda zaradi posledic poškodb je pristala na invalidskem vozičku. Tangova pa je izgubila življenje, še preden je prispela v bolnišnico.

Urok Power Rangerjev

Tudi zaradi Tangove smrti je v popularni kulturi zaokrožil neslavni sloves igralcev v serijah o junakih Power Rangerjev. Poimenovali so ga kar urok Power Rangerjev. Kar 13 ustvarjalcev oz. igralcev v serijah in filmih, ki so si delile skupni imenovalec Power Rangers, je umrlo.

Nazadnje pa je na naslovnice rumenih tabloidov prišel Ricardo Medina, ki je zaigral Rdečega Rangerja v seriji Power Rangers Wild Force. Medino so pred dnevi obsodili na šest let zapora, ker je zabodel svojega nekdanjega sostanovalca.

K. K.