Mladoporočenca kritizirala poročno fotografinjo - zdaj ji morata plačati milijon dolarjev

Andrea Polito trdi, da sta ji uničila kariero

3. avgust 2017 ob 12:42

Dallas - AP

Zakonski par iz Dallasa mora plačati svoji poročni fotografinji milijon dolarjev odškodnine potem, ko sta jo na spletu očrnila zaradi 125 dolarjev pribitka za naslovno fotografijo poročnega albuma.

Kot navaja AP, je fotografinja Andrea Polito dobila tožbo proti Andrewu in Neely Moldovan, paru, katerega poroko je fotografirala leta 2014.

Po poroki sta jo Moldovana prosila za stiskane fotografije v visoki resoluciji, a bi morala po pogodbi najprej naročiti poročni album, ki bi vključeval naslovno fotografijo po ceni 125 dolarjev. Zakonca trdita, da strošek te naslovne fotografije za album v pogodbi ni bil omenjen.

V tožbi Politova navaja, da je vse, kar bi morala zakonca storiti, da bi prejela svoje fotografije, izpolniti formular, v katerem bi navedla, katere fotografije sta izbrala za album. Fotografinja je celo ponudila, da se odreče strošku naslovne fotografije, ko je videla, kako nejevoljna sta Moldovana, ker nista prejela svojih fotografij.

Zgodbo povzeli tudi tabloidi

A par je svojo negodovanje raje obelodanil na družabnih omrežjih in po lokalnih medijih, za dallaško TV-postajo pa celo dejal, da so poročne fotografije "izginile", kar so povzeli tudi številni tabloidi.

Politova je v tožbi, vloženi marca 2015, navedla, da ji je slaba reklama povsem pokopala 12-letno fotografsko kariero, zakonca pa da sta proti njej vodila pravo gonjo in se celo bahala po spletu, da sta "precej prepričana, da je njene kariere konec".

Porota dallaškega okrožja je v petek soglasno razsodila, da sta zakonca Moldovan kriva obrekovanja in zlih namer proti Politovi, zato so fotografinji dodelili odškodnino v višini milijon dolarjev.

"Sem čustveno izčrpana. To je bila zelo dolga bitka," je povedala Politova po razsodbi za The Dallas Morning News. "V petek, ko so prebrali razsodbo, sem občutila nekaj olajšanja, a, kar je najpomembnejše, se mi zdi, da je moj ugled povrnjen. Kar je bilo v teh letih tako težko, je bil občutek sramu zaradi te zgodbe."

K. S.