Mlajša sestra Beyoncé zaradi bolezni odpovedala novoletni nastop

Solange za novo leto ne bo na odru

28. december 2017 ob 20:25

Los Angeles - MMC RTV SLO

Solange Knowles, mlajša sestra popzvezde Beyoncé, za novo leto ne bo stala na odru v Johanesburgu, kot je sprva napovedovala. Nastop je morala zaradi bolezni odpovedati.

"Zadnjih pet mesecev sem se skrivaj zdravila in borila z disavtonomijo," je tvitnila 31-letna pevka in nadaljevala: "Za menoj je potovanje, ki ni bilo lahko. Včasih se počutim dobro, že čez nekaj dni pa ne tako zelo. Trenutno mi zdravniki ne dovolijo daljših letov, ki bi me lahko izčrpali, prav tako pa mi ne dovolijo, da bi imela večje nastope."

Prav po posvetu z zdravniki je morala tudi odpovedati svoj silvestrski nastop v Johanesburgu, kjer bi morala nastopiti v okviru festivala AfroPunk. "Dam vam svojo besedo, da bom prišla na AfroPunk in nastopila ... Ker mi veliko pomeni, da se povežem z ljudmi, ki so me navdihnili na številne načine," je še zapisala pevka.

Solange se je z albumom A Seat at the Table, ki ga je izdala lani, otresla sence svoje slavne sestre. Pevko so pred leti mnogi poznali le v vlogi mlajše sestre superzvezdnice Beyonce (na naslovnicah tabloidov pa se je leta 2014 znašla zaradi incidenta v dvigalu na Met Gala, v katerem je okrcala sestrinega moža, hiphoperskega mogotca Jay-Z-ja). Solange je tako kot starejša sestra pod taktirko očeta in hkrati menedžerja Mathewa Knowlesa prepevala že na robu najstništva (tudi pri Destiny's Child, dekliški zasedbi, ki je Beyonce izstrelila med zvezde), prvi album Solo Star je izdala pri rosnih 16 letih.

K. K.