Mlečni riž z jagodovim pirejem

Mleko, vaniljev strok in ščepec soli zavremo

24. avgust 2018 ob 17:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 20 dag riža, liter mleka, pol vaniljevega stroka, 8 dag sladkorja, zavitek vaniljevega sladkorja, 50 dag jagod, limona, sol.

Mleko, vaniljev strok in ščepec soli zavremo. Dodamo oplaknjen riž in kuhamo na šibkem ognju približno 20 minut, da riž vpije vse mleko.

Vmes večkrat pomešamo. Ko se riž že nekoliko ohladi, vmešamo 3/4 sladkorja. Jagode očistimo in operemo. Nekaj jih prihranimo, druge pa pretlačimo in zmešamo s preostalim sladkorjem, limonovim sokom in vaniljevim sladkorjem. Riž razdelimo v skodelice. Pokrijemo ga z nekaj žlicami jagodnega pireja. Okrasimo s celimi jagodami in postrežemo.