Eden izmed treh Bansijevih nastopov je vključeval tudi pravi cestni poligon in čisto pravega policista, ki je Bansiju želel napisati kazen zaradi napačnega prečkanja ceste. Na Bazarkovi kuhinji vedno diši. Primorka Emilija Pavlič, avtorica več knjig, kako kuhati za otroke, z veseljem zaviha rokave ... in že diši vse naokrog. V petek smo lahko pokušali polžke iz kruha in polento z domačo marmelado. Veliko pozornosti je deležen tudi mali živalski vrt. Tretji Bansijev nastop je prikazoval pravi zdravniški pregled, saj so Bansija in psičko Kasy pregledali veterinarski tehniki z veterinarske šole Biotehniški izobraževalni center.

MMC-jev slon Bansi kar trikrat na Bazarkovem odru

Na Gospodarskem razstavišču do nedelje poteka 12. Otroški bazar

8. september 2017 ob 17:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če želite, da vašim otrokom ta konec tedna nikakor ne bo dolgčas, še manj pa vam, ste vabljeni, da do vključno nedelje, 10. septembra, obiščete 12. Otroški bazar. MMC ga je s svojo maskoto - slonom Bansijem, obiskal že danes. Na glavnem odru je s svojimi gosti nastopil kar trikrat.

Poleg tradicionalnih predstavitev v sejemskih dvoranah, kjer se vsako leto predstavljajo ponudniki otroške opreme, oblačil, šolskih in športnih potrebščin, prehrane, zdravja in nege, pohištva, družinskih avtomobilov in turističnih aranžmajev ter raznih drugih zanimivosti, Otroški bazar pripravlja tudi dobrodelno akcijo Podari zvezek za otroke iz socialno šibkih družin.

Na Otroškem bazarju ni nikomur dolgčas

Ob izredno pestri in vsebinsko bogati sejemski ponudbi, nakupih s sejemskim popustom, brezplačnih delavnicah za najmlajše, številnih športnih aktivnostih, glasbenih, plesnih in gledaliških nastopih bo tudi veliko novosti in poučnih, izobraževalnih predavanj za starše. Na Bazarkovem odru bo prav tako vse dni bazarja izredno pestro. Nastopili bodo Nipke, Trkaj, Artifex, Rebeka Dremelj, Plesno mesto in Talking Tom, številne maskote, Čuki in drugi nastopajoči.

Tematski sklopi

Podroben program, ki vključuje dogajanje na glavnem odru, medgeneracijski kotiček, srečanje nosečnic in mladih staršev (petek in sobota, za udeležbo dogodka so potrebne prijave), srečanje mamic blogerk (samo v nedeljo), eksperimentalni kotiček, ustvarjalni kotiček, Bazarkova kuhinja, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lahko preverite tukaj.

Bazarkova kuhinja

Tudi v letošnjem letu iz Bazarkove kuhinje diši daleč naokrog, široka ponudba izdelkov pa je na voljo tudi v "showroomu" spletnih trgovin. Ves program je medgeneracijsko obarvan. Danes so se predstavili Dnevni centri aktivnosti za starejše (DCA), kjer so potekale plesne delavnice za vse generacije. Vsak je lahko izdelal družabno igro spomin ter z njo razvijal in uril pozornost in zbranost.

Specialisti svetujejo nosečnicam

Že četrtič je na Otroškem bazarju dvodnevno Srečanje nosečnic in mladih staršev (danes in jutri). Namen srečanja je na enem mestu odgovoriti na čim več vprašanj, s katerimi se srečujejo mladi starši in vsi, ki bodo to še postali. Številni strokovnjaki predavajo na o pripravi na porod, uspešnem dojenju, sočutnem starševstvu, uvajanju goste hrane in prehranskih načrtih, spanju, nošenju dojenčka ... V okviru tovrstnih strokovnih predavanj je danes nastopil dr. Ranko Rajović, specialist endokrinologije, tudi jutri, v soboto, bo veliko različnih strokovnih predavanj, med drugim tudi Vesna Marolt, dipl. babica iz porodnišnice Postojna.

Ranko Rajović je specialist endokrinologije in ustanovitelj združenja Mensa Jugoslavije, danes Srbije, ki združuje ljudi z nadpovprečnim inteligenčnim kvocientom. Je tudi avtor več knjižnih uspešnic, med njimi tudi priročnikov IQ otroka – skrb staršev in Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka, in sodelavec Unicefa na področju zgodnjega izobraževanja. Rajović je tudi avtor prilagojenega programa za vrtce in šole, imenovanega sistem NTC. Na predavanju je predstavil sistem NTC, ki spodbuja otrokovo razmišljanje in pridobivanje uporabnega znanja. Razložil je, kako lahko učenje poteka skozi igro. Sistem NTC je razširjen že v sedemnajstih evropskih državah, od 1. 10. pa bo potekal tudi v Ljubljani. Predstavil je, kako bo sistem NTC pod njegovim okriljem in v sodelovanju z Živo Ribičič in vrtcem Modra pikica : Hiša otrok Bežigrad deloval v Ljubljani.

Spoznajte mame blogerke

Mnogo mamic sledi svetovnim trendom in tudi v Sloveniji se jih najde veliko, ki pišejo vsakodnevne podrobnosti o svojih malčkih, o njihovih navadah, o hrani in splošno o odnosih. Varuška Živa, Kuhartnica, Žogice in kravate, Iz malega zraste veliko, Mamin twist, Prav posebno, Mami na kvadrat in pol, Misija mamica, Mamina maza, Mami na off, Nepopolna mama in druge so prav gotovo blogi, ki jih vsakodnevno spremlja mnogo slovenskih mamic. Tokrat boste ekskluzivno na Otroškem bazarju spoznali nekaj mam, ki skrbijo za dnevno sveže in zanimive vsebine. S tem namenom boste lahko v nedeljo, 10. septembra, ves dan prisotni na dogodku Koristno s prijetnim z mamami blogerkami. Predstavilo se jih bo 17, pripravljajo pa številna predavanja, delavnice in pogovor v živo z vsemi obiskovalci!

Mali živalski vrt

V sklopu ustvarjalnih delavnic vas tudi letos na zunanji ploščadi čaka pravi mali živalski vrt, kjer lahko prvič v Sloveniji spoznate jakobovo ovco s štirimi rogovi: Otroški bazar so obiskale tudi živalce ZOO Ljubljana ter eksotične živalce Družinskega gledališča Kolenc. Otroci se lahko ves čas bazarja preizkušajo tudi v skakanju z gumitvistom ter ristancu, vrtijo hulahupske obroče, izdelujejo krede, oblikujejo fotoknjige, sestavljajo robotke, sodelujejo v eksperimentih v sklopu eksperimentalnega kotička ter se družijo, otroci in starši in starimi starši, in ustvarjajo. Vsebin je res ogromno, zato velja Otroški bazar temeljito raziskati, na voljo imate še ves vikend od 9. do 19. ure.

Sobota: Plesni, pevski nastopi

Na glavnem odru bodo v soboto najprej nastopili priljubljeni raperji: Nipke, Trkaj in Artifex. Sledila bo Rebeka Dremelj, pa Čarodej Sam Sebastian: Cirkus Hokus Pokus. Nato se bo plesalo: Marjan Uljan, Malibu bodo presenečali s pevsko-animacijskim nastopom. V belo odeti bodo iz Judo kluba Bežigrad. Predstavili bodo judo in samoobrambo. Nato sledijo Pravi prijatelji AMZS, pa Gledališče Ku-Kuc z gledališko predstavo Maša in Medved. Sobotni Bazarkov oder pa bodo sklenili iz Plesnega studia Tina.

Nedelja: Talking Tom v živo

Kot veste, je animirana risanka Govoreči Tom (Talking Tom) na sporedu na 1. programu TV Slovenija vsak ponedeljek ob 18. uri (ponovitev pa je vsako nedeljo po Živ-Žavu). Spremljali ga boste lahko še vse do julija 2018, obiskovalce Otroškega bazarja pa bo priljubljena maskota zabavala na glavnem odru v nedeljo, 10. septembra, ob 15.30. Govorečemu Tomu se bodo na odru pridružili atraktivni plesalci Plesnega mesta. Otroci bodo z njimi plesali in se učili novih plesnih korakov. Seveda ne bo manjkala niti uradna maskota Otroškega bazarja - Bazarko. Zaključek pa bo pripadal še energičnim Čukom. Sledila bo razglasitev Naj razstavljavca in pa podelitev nagrade - lesenega otroškega igrala.

Danes Bansi nastopil kar trikrat

Uradna maskota MMC-jevega otroškega portala - slon Bansi je danes, na otvoritveni dan Otroškega bazarja, nastopila kar trikrat. Prvič z ekološko temo (na odru so bili postavljeni pravi koši za recikliranje, otroci pa so pravilno razvrščali odpadke). Druga tema je bila cestni promet. Bansi ni prečkal ceste na prehodu za pešce, prav tako ni počakal pred semaforjem, na katerem je gorela rdeča luč, zato je od čisto pravega policista skoraj dobil kazen. Tretja tematika pa je bila na temo pregledov živali iz Šolske veterinarske ambulante, ki je prva tovrstna veterinarska ambulanta v Sloveniji. Dijaki programa veterinarski tehnik z Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana so najprej pregledali Bansija, nato pa še psičko Kasy in razložili kup zanimivosti o pregledih malih živali, rekvizitih, ki jih uporabljajo, in pa kaj vse se učijo v srednji veterinarski šoli.

Otroški bazar - kako do cenejše vstopnice

Vstop na Otroški bazar ni več brezplačen, tako kot je to bilo vrsto let. Cena za vso družino (dva odrasla in vsi otroci ene družine) je 10 evrov za enkraten vstop. Za ceno 7 evrov pa si vstopnico za celo družino lahko priskrbite z izpolnitvijo obrazca, ki ga najdete na uradni strani prireditve.

