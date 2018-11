MMC-jev praznični koledar bo vsak dan do konca leta razkrival vsebino slovenskih dosežkov in ustvarjalcev. Foto: MMC RTV SLO Določeni članki bodo skrivali nagrade, fotografija nagrad je simbolična. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

MMC odšteva do novega leta

Prazničnemu koledarju 2018 sledite vsak dan od 1. do 31. decembra

30. november 2018

Ljubljana

Novinarji MMC-ja smo v posebnem Prazničnem koledarju 2018 pripravili izbor vsebin izstopajočih slovenskih projektov ali posameznikov, ob tem pa bomo tudi nagrajevali.

MMC-jev Praznični koledar 2018 bo imel 31 številk, kolikor je dni do konca leta. Vsak dan, od 1. decembra do 31. decembra, se bo odprla ena številka, ki bo razkrila vsebino izstopajočih del slovenskih ustvarjalcev, športnikov, glasbenikov, znanstvenikov, arheologov in celo enega politika.

Poleg izbora vsebin s področij, ki so jih spremljali MMC-jevi novinarji, smo pripravili tudi kvize s področja športa, glasbe in notranje politike.

Nagradno vprašanje bo objavljeno v okvirčku. Odgovore bomo sprejeli na lepota.bivanja@rtvslo.si. V sporočilu navedite: svoje ime in priimek, naslov in telefonsko številko.



Vsebino smo decembrsko popestrili z nagradami. Nagradna vprašanja bodo objavljena le v določenih člankih ob določenih dneh, zato bo ključno sledenje vsebini. Pa srečno!

