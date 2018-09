Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Šalehar predstavlja zbirko svojih kolumn. Foto: MMC RTV SLO

Miha Šalehar v MMCanalizi: "Knjiga je tudi terapija zame"

11. september 2018 ob 08:59,

zadnji poseg: 11. september 2018 ob 11:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Knjige Duh časa v tiskani obliki sploh nisem prebral. Vedno s težavo preletim svoje tekste, ko so enkrat napisani. Tudi poslušam se ne za seboj, tudi z gledanjem sebe po televiziji sem imel težave," je dejal Miha Šalehar v MMCanalizi.

Šalehar, radijski voditelj in kolumnist je pred nekaj tedni izdal zbirko kolumn Duh česa, zato ga je ob tej priložnosti gostil MMC-jev novinar Slavko Jerič. Vedno pronicljivi Šalehar je dejal, da ni verjel, da bo njegova knjiga taka prodajna uspešnica, saj je že po enem mesecu morala v ponatis. "Počaščen sem, da je toliko ljudi pripravljeno v roke vzeti mojo knjigo. Prav ganljivo, hvala," je dejal in v isti sapi zatrdil, da sam svoje knjige sploh nikoli ni prebral.

"Kot vedno sem skušal biti skrajno iskren. Vedno razmišljam, zakaj napišem, kar napišem in kako pride do teme, ki jo obdelujem. Imam pa vedno težave z naslovi, zato vidim, da to namesto mene naredijo uredniki," je še dodal.

Knjigo Duh česa je ilustrirala njegova partnerica Neja Engelsberger. "Ilustrirala je na način, da me malo zafrkava in opozarja na moje nedoslednosti. Knjiga je zato tudi terapija zame, tudi jaz sem čisto navaden obsojenec na životarjenje po kanonu srednjega sloja."

Miha Šalehar bo knjigo predstavil tudi v četrtek ob 20.00 v Narodni galeriji. Pogovor bo vodil Andrej Karoli, odlomke pa bo bral Ivan Lotrič. Prenos boste lahko spremljali na naši spletni strani.

C. R.