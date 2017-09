MMCdebata: Hefner "za ženske naredil več kot današnje mainstream feministke"

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 13 glasov Ocenite to novico! Hefner se je sestajal s številnimi ženskami, poročen pa je bil trikrat. Nazadnje se je leta 2012 poročil s 60 let mlajšo Crystal Harris, s katero je ostal poročen do svoje smrti. Foto: Reuters Moj oče je živel izjemno življenje kot medijski in kulturni pionir. Bil je glas, ki nas je vodil skozi nekaj najbolj pomembnih družbenih in kulturnih gibanj našega časa, zagovornik svobode govora, družbenih pravic in spolne svobode. Ustvaril je stil življenja in etos, ki je v središču blagovne znamke Playboy, ene najbolj prepoznavnih in vzdržljivih v zgodovini. Cooper Hefner, sin Hugha Hefnerja Hefner naj bi bil pokopan poleg Marilyn Monroe na pokopališču Westwood Village Memorial Park v Los Angelesu, kjer je zadnje počivališče našlo več filmskih in televizijskih zvezdnikov. Za mesto je že pred 25 leti odštel 75.000 dolarjev. Foto: Reuters Jaz sem jaz zaradi tebe. Naučil si me vse o svobodi in spoštovanju. Poleg moje družine si bil najpomembnejša oseba v mojem življenju. Dal si mi moje življenje. Ljudje mi ves čas govorijo, da sem bila tvoja najljubša. V globokem šoku sem, ampak bil si star in hrbet te je tako bolel. Zadnjič, ko sem te videla, si uporabljal hojco. Nisi me želel videti, nisi mogel slišati. Pokazal pa si mi list papirja v žepu in na njem je pisalo moje ime - Pamela, obkroženo s srčkom. Pamela Anderson, ki je 14-krat krasila naslovnico Playboya Bil je nosilec in ikona Playboyevega imperija, ki se je v javnosti večinoma pojavljal v svileni pižami s podobo prepoznavnega zajčka na rokavu, pa je bilo to zanj v očeh javnosti ne le sprejemljivo, ampak nekaj povsem normalnega. Foto: Reuters Eden najprijaznejših moških, kar sem jih kdaj poznala. Nancy Sinatra Še v poznih letih je še vedno zahajal v nočne klube. Kot je dejal, ga je to ohranjalo mladega tako v spalnici kot zunaj nje. Foto: Reuters VIDEO Večno z Lorello Flego: Hu... VIDEO Umrl legendarni oče Playb... VIDEO Umrl legendarni oče Playb... Sorodne novice Objokana Pamela Anderson: ganljivo slovo Hefove najljubše zajčice Umrl legendarni oče Playboya Hugh Hefner Sin Hugha Hefnerja s težkim srcem opazuje očetov boj Dodaj v

#MMCdebata: Hefner "za ženske naredil več kot današnje mainstream feministke"

73. MMC-debata po smrti Hugha Hefnerja

30. september 2017 ob 07:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Hvala ti Hefner za doprinos k varovanju zdravja moške in ženske populacije na Zemlji. Pravi vizionar," je bil le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na smrt Hugha Hefnerja.

Ustanovitelj znamenite erotične revije Playboy Hugh Hefner, ki je pripeljal goloto v prevladujočo ameriško popularno kulturo, je v sredo umrl, so sporočili iz revije. Star je bil 91 let.

Umrl je naravne smrti na svojem domu na Beverly Hillsu v svojem znamenitem dvorcu Playboy, "obkrožen s svojimi ljubljenimi", izjavo povzema nemška tiskovna agencija dpa.

S Playboyem premikal meje

Hefner je z ustanovitvijo ikonske revije leta 1953 ustvaril blagovno znamko, ki je premikala meje javnosti v odnosu do spolnosti. Prvo izdajo je krasil niz fotografij gole Marilyn Monroe, ki jih je Hefner kupil za 200 dolarjev. Originalno so bile posnete za koledar leta 1949. Do 70. let prejšnjega stoletja je revija s kombiniranjem fotografij golih deklet, nasveti, kako ravnati z nasprotnim spolom, in intervjuji ter članki o aktualnem dogajanju dosegla naklado približno sedmih milijonov. Cveteli so tudi Playboyevi klubi, predvsem v ZDA, a tudi v tujini. Za revijo so med drugim pisali uveljavljeni avtorji, kot so bili Saul Bellow, Woody Allen, Roald Dahl, Norman Mailer in John Updike.

Playboy kot revija za življenjski slog

Kot je leta 2002 za CNN dejal Hefner, o Playboyu ni nikoli razmišljal kot o erotični reviji. "Vedno sem o njem razmišljal kot o reviji za življenjski slog, v kateri je spolnost pomembna sestavina," je dejal. Splet je nato v družbo vpeljal novo odprtost glede erotičnih vsebin, ki so bile tudi lahko dostopne, in do leta 2015 je naklada revije padla na 800 tisoč. Playboy je celo naznanil, da ne bo več vseboval fotografij golih žensk - kar je sicer nato preklical. Hefner je preživel tako spolno revolucijo, za katero se je vztrajno boril, kot tudi številne lepotice, ki jih je razgalil na sredinskih straneh svoje revije. Z lepoticami je bil v svojem hedonističnem življenju obkrožen vse življenje, vse do konca.

Mitja Lisjak