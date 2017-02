MMCživo: 1. predizbor Eme v sliki in besedi

Finale bo prihodnji petek

17. februar 2017 ob 19:05,

zadnji poseg: 17. februar 2017 ob 22:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Osmerica izvajalcev je v prvem predizboru letošnje Eme opravila svoje delo, toda za finale, ki bo prihodnji petek, so bile nocoj na voljo le štiri vstopnice.

Na koncu so jih osvojili KiNG FOO s pesmijo Wild Ride, Nika Zorjan s skladboFse, Sell Out, ki so peli Ni panike, in Omar Naber, ki se je predstavil s pesmijo On My Way.

V finale sta se tako uvrstili dve najboljši pesmi po mnenju gledalcev in poslušalcev po telefonskem glasovanju, pa tudi dve najboljši po mnenju strokovne žirije, vendar ob koncu večera še niso razkrili, katera dva izvajalca ste v finale poslali vi, katera dva pa žirija.

Kot prva je stopila na oder zasedba KiNG FOO in se predstavila s skladbo Wild Ride. Nika Zorjan je kot druga v prekmurščini zapela pesem Fse, naslov skladbe zasedbe Tosca Beat je Free World, sledila je Lea Sirk in njena Freedom. Sell out so se predstavili s pesmijo Ni panike, Zala z Lalalatinom, Alya s skladbo Halo, kot zadnji pa je na vrsto prišel še Omar Naber, ki je pel On My Way.

Jutri bo na vrsti še drugi predizbor, v katerem se bodo predstavili Clemens (Tok ti sede) ✶ Raiven (Zažarim) ✶ Kataya & Duncan Kamakana (Are You There) ✶ BQL (Heart of Gold) ✶ INA SHAI (Colour Me) ✶ United Pandaz & ARSELLO feat. Alex Volasko (Heart to Heart) ✶ Tim Kores (Open Fire) ✶ Nuška Drašček (Flower in the Snow). Skozi vse tri večere bodo krmarile Maja Martina Merljak, Tina Gorenjak in Tanja Kocman, pridružil pa se jim bo še Mario Galunič. Spodaj si lahko pogledate, kako je prireditev potekala iz minute v minuto, vključno s fotografijami in videoposnetki nastopajočih. Če ste kaj zamudili, si lahko še enkrat ogledate celotno prireditev, pa tudi posnetke vseh štirih izvajalcev, ki so si pripeli finale.

VIDEO Ema 2017, 1. predizbor

VIDEO OMAR NABER - On My Way

VIDEO SELL OUT - Ni panike

VIDEO NIKA ZORJAN - Fse

VIDEO KiNG FOO - Wild Ride

T. K. B., D. S., T. H.