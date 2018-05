Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 49 glasov Ocenite to novico! Novoporočena zakonca pozdravljata zbrane pred gradom. Foto: Reuters Dodaj v

MMCživo: Po poročnem obredu mladoporočenca pozdravljata množico pred gradom

Spremljamo celotno dogajanje

19. maj 2018 ob 08:59,

zadnji poseg: 19. maj 2018 ob 14:05

Windsor - MMC RTV SLO

Na gradu Windsor sta si v prisotnosti okoli 600 gostov večno zvestobo obljubila britanski princ Harry in ameriška igralka Meghan Markle.

Nevesto, ki nosi kreacijo britanske modne oblikovalke Clare Waight Keller (modna hiša Givenchy), je do oltarja pospremil ženinov oče, princ Charles. Najbolj vneti navdušenci nad poroko so se pred grad Windsor "namestili" že pred dnevi. V kapeli sv. Jurija obred spremlja 600 gostov, v parku pred okoli 2.500 ljudi, pred gradom je zbranih več deset tisoč ljudi, na milijone ljudi pa britanski dogodek leta spremlja prek malih ekranov in spleta.

33-letni princ Harry in tri leta starejša Meghan Markle sta s poroko pridobila naziv naziv vojvoda in vojvodinja Sussekška.

K. T.