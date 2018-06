Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Očala so postala tudi modni dodatek. Foto: Reuters Dodaj v

Mnogi inteligentnejši imajo slabovidnost zapisano v genih

Tudi povezava med visoko ravnjo inteligence in dolgim življenjem

4. junij 2018 ob 09:34

Glasgow - MMC RTV SLO, STA

Ljudje, ki so kratkovidni, so običajno inteligentnejši kot tisti, ki očal ne potrebujejo, je ugotovila mednarodna skupina raziskovalcev.

"Očalarji" večkrat dajejo vtis, da so pametnejši, bolj zagnani za delo in bolj zaupanja vredni. Najnovejša študija je ugotovila, da so ljudje z očali prav zares inteligentnejši. Slabovidnost imajo namreč številni zapisano v genih.

S stopnjo izobrazbe se povečuje tudi tveganje za kratkovidnost – to so pokazale že prejšnje študije. Po mnenju strokovnjakov je to posledica dejstva, da bolj izobraženi ljudje veliko časa prebijejo pri učenju v zaprtih prostorih in so zaradi tega premalo časa na prostem.

Zdaj pa je mednarodna skupina znanstvenikov ugotovila, da to ni edini razlog. Do tega zaključka so prišli znanstveniki z univerze v Edinburgu in Inštituta za duševno zdravje v Singapurju, ki so preučili genom več kot 300.000 ljudi. Pri tem jih je zanimalo, kje v naših genih je naša inteligenca oziroma naše kognitivne sposobnosti.

Inteligenca povezana tudi z zdravjem

V okviru raziskave so določili 148 položajev v genomu, ki so povezani s kognitivnimi sposobnostmi, ter ocenjevali, kako različni dejavniki (od moči oprijema do depresije) vplivajo na inteligenco.

Pri tem so ugotovili, da pri najpametnejših ljudeh dejansko obstaja večja verjetnost, da bodo kadar koli potrebovali očala. Vendar pa to velja le za kratkovidnost – tveganje, da bi postali daljnovidni, je pri njih manjše kot pri ljudeh, ki so pri testih inteligentnosti dosegali slabše izide.

Raziskava je poleg tega tudi pokazala povezavo med visoko ravnjo inteligence in dolgim življenjem. Pri inteligentnih ljudeh namreč obstaja manjše tveganje, da bodo zboleli za boleznimi srca ali osteoartritisom.

A. P. J.