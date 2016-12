Mobileye in Here združila moči pri razvoju tehnologij za avtonomno vožnjo

Strateško partnerstvo

31. december 2016 ob 08:27

Eindhoven, Jeruzalem - MMC RTV SLO

Podjetji Mobileye, ki zagotavlja napredna tipala za avtomobilske asistenčne sisteme, in Here, specializirano za izdelavo pametnih zemljevidov, sta sklenili strateško partnerstvo, s katerim želita zasesti vodilno mesto v zagotavljanju tehnologij za avtonomno vožnjo.

Dogovor predvideva združitev Mobileyeve tehnologije Roadbook, ki s pomočjo tipal v realnem času zaznava in zbira podatke o razmerah na cesti, s Herovo platformo Open Location, ki zagotavlja okvir za podatke o lokaciji in podatke, zbrane s pomočjo tipal. Tako zbrani in združeni podatki so ključni za delovanje avtonomnih vozil, ki se v realnem času odločajo in ravnajo na podlagi informacij o lokaciji.

Prvi mož podjetja Here, Edzard Overbeek, je ob tem povedal, da gradijo svetovni visokoresolucijski zemljevid, ki postaja standard za avtonomno vožnjo.

V navezi z največjimi

Mobileye je sklenil dogovore tudi s podjetjema BMW group in Delphi Automotive za razvoj celovitih sistemov za avtonomno vožnjo, medtem ko je bilo sodelovanje s podjetjem Tesla Motors prekinjeno julija zaradi varnostnih vprašanj v povezavi s Teslino programsko opremo za polavtonomno vožnjo. Podjetje Here pa je sodelovalo s tehnološkimi podjetji, kot sta Microsoft in Samsung, in med drugim zagotavlja zemljevide Hondi, Hyundaiju in Toyoti.

Analitiki ocenjujejo, da združitev igralcev, kot sta Mobileye in Here, ki ga podpirajo BMW, Audi, Daimler ter kitajska Tencent in NavInfo, utrjuje njun položaj v prihodnosti avtonomne vožnje in ustvarja odnos, v katerem razvijalci zemljevidov niso več tekmeci, temveč partnerji podjetij, ki razvijajo sisteme za avtonomno vožnjo.

Borut Fakin