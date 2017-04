Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lauren Hutton je najnovejši obraz modne hiše Calvin Klein. Foto: Youtube Gigi Hadid in Lauren Hutton sta se na milanskem tednu mode skupaj sprehodili po modni brvi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Moda ne pozna let - Lauren Hutton pri 73 v kampanji za spodnje perilo

Manekenke vseh starosti v modnih in lepotnih kampanjah

21. april 2017 ob 19:08

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška modna znamka Calvin Klein je za svojo zadnjo kampanjo za spodnje perilo najela kopico znanih imen, med njimi pa gotovo izstopa Lauren Hutton.

Igralka in nekdanja manekenka je sprejela modni izziv pri 73 letih in se nastavila fotografom v spodnjem perilu priznane modne znamke.

Oglasno kampanjo je režirala Sofia Coppola, v njej pa nastopajo bolj in manj znana igralska imena, kot so Kirsten Dunst, Rashida Jones, Maya Thurman-Hawke (hčerka igralcev Ume Thurman in Ethana Hawka), Nathalie Love in Laura Harrier. Naštete imajo med 18 in 41 let, največ pozornosti med njimi pa je deležna Lauren Hutton. Igralka je namreč pri 73 letih daleč najstarejša v kampanji. Lauren v videu vidimo na postelji, na sebi ima odpeto bluzo, izpod katere se vidi bel modrček.

Kot je povedala Coppola, je želela v svoji kampanji predstaviti tisto, kar po navadi ne vidimo v kampanjah za spodnje perilo - za glavne vloge je, kot je povedala, izbrala kulske, pametne ženske z "normalnimi" merami.

Lauren, ki je ena izmed prvih supermanekenk, se je lani na milanskem tednu mode preizkusila spet v manekenski vlogi, s čimer se je pridružila trendu sodelovanja z manekenkami vseh starosti v modnih in lepotnih kampanjah.

D. S.