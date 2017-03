Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Delikatni predeli so disrketno zamegljeni. Foto: Instagram Eckhaus Latta Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Modna kampanja z resničnimi pari v spolnem aktu

Eckhaus Latta znani provokatorji

29. marec 2017 ob 18:16

New York - MMC RTV SLO

Mlada modna znamka Eckhaus Latta je naglo zaslovela s svojimi provokativnimi oglaševalskimi kampanjami - po oglasih z moškimi, ki imajo delikatne dele prekrite s prekajenim lososom zdaj prihajajo oglasi z resničnimi pari, ki se predajajo mesenim užitkom.

Oglase za kolekcijo pomlad/poletje 2017 je posnela korejska fotografinja Heji Shin, ki je leta 2011 posnela tudi fotografije za učbenik za spolno vzgojo za najstnike.

Vsi pari so mešani - tako etnično kot glede spolne usmerjenosti, so sredi spolnega akta, njihovi spolni organi na fotografijah pa so diskretno zamegljeni.

Upodobljeni na fotografijah nosijo oblačila Eckhaus Latte, od puloverjev, zvitih nekje nad prsmi, do kavbojk, potegnjenih do kolen.

Spolna nevtralnost

Eckhaus Latta, za katerim stoji newyorški dvojec Zoe Latta in Mike Eckhaus, je sicer znan po uporabi androgenih modelov in spolno nevtralnih kosov oblačil, ter po specifični, zelo umetniški estetiki in avantgardni prezentaciji svojih kolekcij.

"Želimo si, da bi se ljudje, ki nosijo naša oblačila, počutili, da jih naša oblačila dopolnjujejo, ne pa definirajo," je dejala Lattova. "Osvobojeni od tržnih mehanizmov, ki delajo ljudje majhne. Radi bi ponudili alternativo - pa naj si bo to samopodoba, spolna identiteta ali barva kože."

