Na levi je dozdajšnji videz policistov, na desni pa njihova osvežena podoba. Foto: Policija Vetrovka rumene odsevne barve ostaja v uporabi. Foto: BoBo

Modna preobrazba slovenskih policistov - polo majica, puli, čepica, ...

Za večjo gibljivost, udobnost ter la

4. junij 2017 ob 18:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če boste v prihodnjih dneh srečali policista, ki se vam bo zdel nekoliko drugačen, se ne boste zmotili, saj slovenski možje v modrem postopno spreminjajo uniforme.

Kot je videti na fotografijah, bo sprememba pri poletni različici uniforme precej opazna in vidna že na prvi pogled. Namesto svetlo modrih srajc s kratkimi rokavi bodo slovenski varuhi reda nosili polo majice v kombinaciji temno in svetlo modre barve, namesto sivih hlač temno modre taktične hlače in namesto dosedanjih čevljev visoke taktične čevlje. Še naprej bodo nosili modularno vetrovko temno modre ali rumene odsevne barve in poletno čepico. Vendar pa k tej kombinaciji uniforme ne bodo več nosili kape s ščitkom in kravate, niso skoparili s podrobnostmi na spletni strani Policije.

Pozimi jih bo grel puli

Nove "srajčice" bodo dobili tudi pri zimski uniformi, kjer bo razlika v tem, da bodo namesto svetlo modre srajce z dolgimi rokavi in kravate nosili temno moder puli. Pri zimskih hlačah in čevljih bo sprememba enaka kot pri poletni uniformi, torej bodo policisti nosili temno modre taktične hlače in visoke taktične čevlje. Tudi k tej kombinaciji uniforme se ne bo več nosila kapa s ščitkom, ampak le čepica ali zimska kapa.

Pet let za popolno prenovo

Kot so dodali na Policiji, se bodo novi deli uniforme uvajali postopoma, zato bodo na določenih delovnih mestih zaposleni še naprej nosili obstoječo poletno in zimsko uniformo, zlasti to velja za vodstva policijskih postaj in policijske inšpektorje.

Kot piše v Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije, ki je začela veljati v soboto, je namreč rok za uskladitev uniform pet let, zato uredba tudi ne bo povzročila dodatnih stroškov. Vsi deli uniforme se bodo ob določenih pravilih uporabljali do izteka roka trajanja, novi pa se bodo postopno nabavljali.

Nova poimenovanja

Sprememba uredbe tako uvaja nekatere nove dele uniforme (kot na primer taktične hlače, identifikacijski telovnik, identifikacijski narokavni trak), pri nekaterih delih uniforme posodablja poimenovanje (uporabljali bomo na primer izraz balistična namesto neprebojna čelada), določene pa so tudi nekatere posebnosti pri nošenju slovesne uniforme.

Podobno, kot je to pri policijskih vozilih, sprememba uredbe tudi omogoča, do bodo na uniformo nameščeni drugi obvestilni napisi in oznake, ki se nanašajo na vsebino opravljanja nalog policije (na primer vodja intervencije).

Novi deli uniform policistom omogočajo boljšo gibljivost in večjo udobnosti pri opravljanju operativnih nalog ter so preprostejši za vzdrževanje, so še zapisali.

A. P. J.