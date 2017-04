Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ribo postrežemo kot odlično hladno predjed. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Modra riba v šavorju

Poslastica z vonjem po morju

22. april 2017 ob 18:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine: 300 g očiščenega ribjega fileja, 60 g moke, 2 dl oljčnega olja, 200 g čebule, 2 stroka česna, 1 žlička črnega popra v zrnju, lovorjev list, rožmarin, 0, 3 dl belega vina, 0,3 dl vinskega kisa.



Ribe očistimo in pripravimo fileje. Pomokamo jih z obeh strani in ocvremo v ponvi. Ribe postavimo v posodo, v kateri bomo pripravili in končali jed.



Prelijemo jih z oljčnim oljem ter pripravljeno marinado. Za marinado narežemo čebulo na kolobarje, česen stremo in ocvremo v ponvi.

Polijemo z vodo, dodamo lovor, rožmarin in poper. Pustimo, da zavre. Prilijemo vino in vinski kis. Pustimo, da se rahlo ohladi in s tem prelijemo ribe.

K. S., Oddaja Dobro jutro (recept Matjaža Cotiča)