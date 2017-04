"Mokri ponedeljek" v slikah: fantje zalivali dekleta, gasilci kar vse mesto

Polivanje z vodo simbolizira očiščenje

17. april 2017 ob 19:54

Kijev/Varšava - MMC RTV SLO

Tradicija velikonočnega ponedeljka je v državah vzhodne Evrope tudi medsebojno polivanje z vodo, v katerem udeleženci končajo mokri od glave do peta.

Nič drugače ni bilo niti letos. Duška so si tako dali na ulicah Lvova v Ukrajini in zaznamovali starodavni krščanski običaj čiščenja, ki pride na vrsto po veliki noči - to so v nedeljo poleg katoličanov in evangeličanov praznovali tudi pravoslavni verniki.

Še bolj divje in mokro je bilo na Poljskem, kjer so v Przelewicah na zahodu uprizorili gasilsko mokro bitko med spoloma, v kateri so se pomerile ženske in moške ekipe in tekmovale, kdo bo koga s cevjo bolj zalil. Na drugem koncu države, v mestu Kazimierz Dolny, pa so gasilci obeh spolov združili moči in skupaj škropili kar vse mesto.

Po madžarskem običaju pa na velikonočni ponedeljek fantje zalivajo dekleta, te pa se zaradi tega nič ne razjezijo, ampak jih v zahvalo celo obdarijo z ročno okrašenimi pirhi. Ta običaj je madžarska etnična skupnost danes prikazala tudi v Romuniji, v transilvanski vasici Misentea oziroma Csikmindszent po njihovo.

T. H., foto: EPA