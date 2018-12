Sebastian Kurz - molčeči kancler 2.0

Med izbrankami tudi #MeToo

6. december 2018 ob 11:43

Dunaj

Avstrijski kancler Sebastian Kurz ni zaznamoval le političnega dogajanja v Avstriji, ampak je glavni razlog tudi za izbor avstrijske besede leta. Ta je postala Schweigekanzler oziroma molčeči kancler.

Kar je še bolj zanimivo, je to, da so Avstrijci to besedo za besedo leta izbrali že drugič. "Molčeči kancler" je bil namreč beseda leta že leta 2005, ko takratni kancler Wolfgang Schüssel več tednov ni podal izjave. Zdaj pa se z nazivom "molčeči kancler 2.0", ki so ga uvedli politologi, ponaša tudi Kurz. S tem mlademu voditelju ljudje očitajo, da se vedno znova izogiba kakršnemu koli komentiranju zanj neprijetnih tem in odzivom na izjave koalicijskih partnerjev iz vrst svobodnjakov (FPÖ).

"Oida!"

Na drugo mesto se je uvrstila besedna zveza nekadilska civilna pobuda (Nichtrauchervolksbegehren), na tretje pa #MeToo, so še sporočili iz Društva za avstrijsko nemščino (GSÖD) in APA, ki letno pripravljata izbor.

Za nebesedo leta oziroma nesmisel leta so izbrali temeljno uredbo za zaščito podatkov (Datenschutzgrundverordnung). Uredba sicer zastavlja smernice za zaščito zasebnih elektronskih podatkov, a je zelo zapletena in birokratsko naporna za uveljavitev, hkrati pa nima vpliva na velike mednarodne koncerne. Po oceni žirije gre tako za "perverzijo dobronamernega načrta".

Mladinska beseda leta 2018 pa je postala oida, ki jo mladina sicer uporablja že več let, a se je letos njen pomen razširil vse od vzklika presenečenja do prikrite grožnje. Poznana je postala, ko je mladenič uporabil besedo v pogovoru s policistom, ki jo je razumel narobe in mu v nesporazumu naložil globo v višini 100 evrov.

A. P. J.