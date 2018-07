Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dobro razpoložena princesa Charlene in knez Albert. Foto: Reuters Dodaj v

Monako: Družabna smetana zbrana na 70. galaplesu Rdečega križa

Med gosti sijala noseča Adriana Karembeu

28. julij 2018 ob 14:59

Monako - MMC RTV SLO

V Monaku se je na vsakoletnem poletnem vrhuncu, galaplesu Rdečega križa, ki je bil tokrat še posebej slovesen, saj je potekal že 70., zbrala družabna smetana.

Dobro razpoložena gostitelja, monaški knez Albert II. in njegova žena, princesa Charlene, sta poskrbela, da so gostje najprej sodelovali na tradicionalni tomboli, s katero so zbirali sredstva za dobrodelne namene, potem pa je sledila bučna zabava, na kateri je goste zabava ameriški pevec Seal. Na koncu ni manjkal niti tradicionalni veličasten ognjemet.

Še posebej je žarela princesa Charlene, ki je za jubilej plesa oblekla svetlečo toaleto, ki jo je podpisal Atelier Versace. Kot pišejo francoski mediji, je princesa, ki je bila pred časom videti izčrpana, spočita in v dobri formi. Med gosti je še posebej izstopala sijoča nosečnica Adriana Karembeu, nekdanja žena francoskega nogometaša Christiana Karembeuja, ki je blestela v rdeči toaleti.

