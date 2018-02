Monica Lewinsky: Gibanje #MeToo je dalo misliti tudi meni

"Plavanje v morju Samote je bilo zastrašujoče"

27. februar 2018 ob 11:46

Monica Lewinsky je v eseju, objavljenem v reviji Vanity Fair, zapisala, da jo je gibanje #MeToo spodbudilo, da je začela razmišljati o "dinamiki moči" med njo in takratnim ameriškim predsednikom Billom Clintonom.

"Globoko spoštujem pogum žensk, ki so se postavile zase in se soočile z ustaljenimi vzorci mišljenja in institucijami. Kako pa je z menoj, mojo zgodovino, kam sodim jaz? Žal mi je, da trenutno še nimam jasnega odgovora o pomenu vseh dogodkov, ki so pripeljali do preiskave leta 1998. Še vedno predalčkam in predelujem vse, kar se mi je takrat dogajalo," je danes 43-letna Lewinskyjeva zapisala v pismu, objavljenem v nedeljo.

Leta 1995 je o spolnem škandalu z Billom Clintonom poročal ves svet, afera je pripeljala tudi do ustavne obtožbe predsednika, ki pa je lahko ostal na položaju. Vsi še vemo, za kaj je šlo - kot 22-letna praktikantka ga je v Ovalni pisarni Bele hiše oralno zadovoljila. Ko je to prišlo na dan, je izbruhnil škandal "Zippergate", med katerim je njena modra obleka, umazana s predsednikovo spermo, postala dokazno gradivo.

Postala je nezaželena

Lewinskyjeva se je nato umaknila v osamo in zavila v medijski molk, ki ga je prekinila leta 2014, ko je prav tako v reviji Vanity Fair zapisala: "Seveda, nadrejeni me je izkoristil, a vedno bom stala za svojim: bilo je sporazumno razmerje. 'Zloraba', ki je prišla pozneje, ko sem postala grešni kozel, se je zgodila zato, da bi on zaščitil svoj vplivni položaj." Po škandalu, ki bi Clintona skoraj stal politične kariere, je zavrnila veliko izjemno donosnih ponudb tabloidov (menda so ji tabloidi ponujali deset milijonov dolarjev), ker se ji preprosto ni zdelo prav, da bi javno prala umazano perilo. Nato se je veliko selila, med drugim je iz socialne psihologije magistrirala na sloviti Londonski ekonomski šoli, se potegovala za številne službe na področju komuniciranja in blagovnih znamk - specializirala se je za dobrodelne kampanje, a zaradi njene "zgodovine" so se ji morebitni delodajalci izogibali: zaradi narave dela bi se namreč morala srečevati z novinarji.

Ona praktikantka, on predsednik

Zdaj, ko Američani (in ves svet) na veliko razkrivajo vse primere spolnega nadlegovanja in zlorab, je tudi Lewinskyjeva na drugačen način začela gledati na svojo izkušnjo in preiskavo, ki je sledila. Zapisala je, da je v preteklosti ves čas trdila, da je do spolnih stikov prišlo soglasno, a se je začela spraševati o dinamiki tega soglasja. "Sama sem bila praktikantka v zgodnjih 20. letih, on pa je bil eden najvplivnejši ljudi na svetu. Zato šele danes vidim, kako problematično je, da sva se midva sploh znašla v prostoru, v katerem je prišlo do vprašanja soglasja o odnosu. Pot do tja je bila nasmetena z neprimerno zlorabo položaja in privilegiji."

Starr se je je dotikal

Pod vprašaj je postavila tudi obnašanje glavnega preiskovalca afere Kennetha Starra, za katerega je dejala, da "je njeno življenje spremenil v živi pekel". Prvič po aferi je nanj znova naletela lani v New Yorku in vprašal jo je, "ali je v redu". "Tujec bi iz njegovega tona sklepal, da ga je v preteklih letih resnično skrbelo zame. Njegovo obnašanje je bilo skoraj pastoralno, nekje med pokroviteljstvom in čudaškim. Ves čas se je dotikal moje roke in komolca, zato mi je bilo neprijetno. Ugotovila sem, da sem mu skušala omogočiti, da se mi opraviči. A se mi ni. Dejal je le: 'Vem, šlo je za nesrečno naključje.'"

Dodala je, da je še vedno zelo osamljena. "Tako. Zelo. Osamljena. Osamljena sem tudi v medijskem smislu - v kriznih časih so me zapustili skoraj vsi ključni ljudje, ki so me najbolje poznali. Naredila sem veliko napak, s tem se strinjam. A plavanje v morju Samote je bilo zastrašujoče," je Monica končala svoje razmišljanje.

