Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Zrezke morskega psa rahlo solimo in premažemo z marinado iz limoninega soka, gorčice, olivnega olja, rožmarina in popra. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Morski pes s slanino v pečici

Morska specialiteta za kosilo

7. avgust 2017 ob 12:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 zrezki morskega psa, sol, 4 rezine slanine, žlica limoninega soka, žlica gorčice, žlica olivnega olja, žlica nasekljanega svežega rožmarina, poper.

Zrezke morskega psa rahlo solimo in premažemo z marinado iz limoninega soka, gorčice, olivnega olja, rožmarina in popra. Nato jih ovijemo v rezine slanine in pustimo v hladilniku počivati 30 minut. Pečico segrejemo na 220 stopinj.

Na pomaščen in s papirjem za peko obložen pekač položimo zrezke in pečemo 10 minut. Pečico ugasnemo in pustimo še nekaj minut, nato postrežemo.

A. K., T. H.