Moški svoj penis vtaknil v vadbeno utež, gasilci so ga reševali tri ure

Uporabiti so morali kotno brusilko, vibracijsko žago in hidravlične škarje

16. september 2017 ob 13:08

Mannheim - MMC RTV SLO, STA

Nemški gasilci so morali kar tri ure reševati nekega nespametnega moškega, ki je svoj penis vtaknil v luknjo vadbene diskaste uteži, kamor se sicer namesti ročka za dviganje.

Moškemu se je spolni organ zataknil in ni mogel sneti 2,5 kilograma težke uteži. Prepeljali so ga v bolnišnico v Wormsu v nemški zvezni deželi Porenje - Pfalško, kjer pa mu niso mogli kaj dosti pomagati. Na pomoč so zato morali priskočiti gasilci s svojo "težko mehanizacijo".

Poseg s kotno brusilko, vibracijsko žago in hidravličnimi škarjami je trajal kar tri ure, preden je gasilcem uspelo osvoboditi občutljivi organ. Moškega pa so preventivno uspavali, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Zakaj je moški storil, kar je, za zdaj ni znano. So pa gasilci na Facebooku ob objavi novice o uspešni reševalni akciji vendarle opozorili, naj fantje tovrstnih akcij vendarle ne posnemajo.

T. H.