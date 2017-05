Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Na tridnevnem tekmovanju, ki se je začelo danes na mariborski fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, se bo v znanju in spretnosti na tem področju pomerilo 130 tekmovalcev iz Slovenije in tujine. Foto: RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Most iz špagetov prenese 105 kg - morda tudi več?

130 študentov bo gradilo mostove

3. maj 2017 ob 16:59

Maribor - MMC RTV SLO/STA

V Mariboru bo 130 študentov tehniških strok iz 21 držav gradilo mostove iz špagetov, pri tem bodo skušali podreti lanski rekord - most, ki prenese 105-kilogramsko obremenitev.

Most iz špagetov je svojevrsten dosežek, saj lahko nosi tudi do 70-kratnik lastne teže, če se ga ustrezno načrtuje in sestavi. Kot gradbeni material se uporabljajo špageti, ki se lepijo s plastičnim lepilom.

Svoje možnosti bodo tekmovalci preizkušali na 8. mednarodnem tekmovanju študentov tehniških šol v izdelavi najbolj nosilnega mostu iz špagetov z naslovom Ali je kaj trden most.

Prva dva dneva bodo študentske ekipe izdelovale modele, zadnji dan tekmovanja pa je namenjen preverjanju nosilnosti izdelanih mostov. Vsak most postopno obremenijo, dokler se ne zruši. Zmaga most, ki prenese največjo obremenitev.

Kot so sporočili organizatorji, Študentski svet Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru v sodelovanju z Društvom študentov Fakultete za gradbeništvo, dogodek ni več samo tekmovanje, ampak je postal stičišče mednarodnega sodelovanja, povezovanja in znanja. Tako bodo letos gostili 41 ekip iz 21 različnih izobraževalnih ustanov iz Slovenije, Egipta, Turčije, Latvije, Češke, Poljske, Bosne in Hercegovine, Srbije in Hrvaške.

D. S.