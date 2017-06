Mourinho za celoletno prebivanje v hotelu dobil račun - 173.000 evrov

"V mestu sem, da delam, ne da v njem uživam"

8. junij 2017 ob 11:24

Manchester - MMC RTV SLO

Jose Mourinho po skoraj enem letu bivanja v Manchestru še vedno živi v hotelu Lowry s petimi zvezdicami, za nastanitev pa je zdaj dobil račun - 150.000 funtov (skoraj 173.000 evrov). To ga ni ganilo, v hotelu bo ostal tudi prihodnjo sezono.

Ni znano, ali bo moral račun plačati sam ali ga bo poravnalo vodstvo Rdečih vragov, ki je potrdilo le, da je plačalo račun za prvih nekaj tednov njegovega bivanja.

Čeprav ta znesek za navadne smrtnike pomeni pravo bogastvo, pa je verjetno portugalski strokovnjak na čelu Manchester Uniteda ob njem komaj trenil z očesom. Njegova letna plača po neuradnih podatkih namreč znaša vrtoglavih 15 milijonov ameriških dolarjev.

Mourinho tako že eno leto živi v razkošnem hotelu, kjer je treba za eno noč odšteti 411 funtov (474 evrov), temu pa njegov delodajalec ne oporeka. Mourinho se je v Lowry Hotel preselil lansko poletje, isto sobo – verjetno bolj suito kot sobo –, pa bo obdržal tudi v naslednji sezoni. Ker ima z Manchester Unitedom triletno pogodbo, bi, če bi do njenega izteka prebival v hotelu, za prenočevanje porabil skoraj 500.000 funtov (576.000 evrov).

Družina ostala v Londonu

Mourinho, ki ima vzdevek "The Special One", je sicer v začetku leta namignil, da si bo čez nekaj časa morda našel hišo v Manchestru ali njegovi okolici, a da se mu ne mudi, saj je z bivanjem v hotelski sobi popolnoma zadovoljen. V Manchestru sicer živi sam, saj žena Tami in otroka, 21-letna Matilde in 17-letni José Mário, živijo v hiši v središču britanske prestolnice in tako naj bi ostalo tudi prihodnji dve leti, pišejo britanski mediji. Mourinho se prav zaradi družine večkrat odpravi v London, kjer so ga opazili, kako s hčerko hodi po trgovinah na znameniti nakupovalni ulici Oxford Street in ji plačuje obleke.

Mediji so še dodali, da Mournho ne hodi v hotelsko restavracijo, ampak mu vse obroke prinesejo v sobo. S ponudbo je zadovoljen, nekaj težav naj bi imel le z delovanjem brezžične povezave.

54-letni trener je sicer nedavno zavrnil namige, da se v Manchestru ne počuti dobro, nato pa dodal: "V mesto se ne preselim, da bi v njem užival, ampak zato, da bi delal, da bi bil nogometni trener."

A. P. J.