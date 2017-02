Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Francoz od Uberja zaradi razpada zakona zahteva 45 milijonov evrov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Moški toži Uber, ker ga krivi za razpad zakona

Žena izvedela, da jo mož vara

12. februar 2017 ob 11:14

Pariz - MMC RTV SLO

Francoski poslovnež toži ponudnika prevozov preko aplikacije na pametnih telefonih Uber, saj trdi, da žena za njegovo afero brez Uberjeve "pomoči" nikoli ne bi izvedela.

Odvetnik je pojasnil, da je moški z ženinega pametnega telefon zgolj enkrat naročil prevoz do svoje ljubice, nato pa se je iz aplikacije odjavil. Kljub odjavi pa je Uber na ženin telefon še naprej pošiljal sporočila, ki so razkrivala moževe poti z Uberjem. Ravno zaradi Uberjevih sporočil je žena podvomila o moževi zvestobi, ko pa so se njeni sumi potrdili, je sprožila postopek za ločitev. Mož zdaj od Uberja zahteva 45 milijonov evrov.

"Moja stranka je bila žrtve napake v aplikaciji, napake, ki mu je povzročila težave v zasebnem življenju," je povedal odvetnik.

S takšno napako pa se ni srečal samo francoski poslovnež, ki želi ostati anonimen, ampak so enako težavo imeli tudi drugi uporabniki. Aplikacija je namreč kljub odjavi z enega telefona in prijavi na drugega še naprej pošiljala obvestila na oba telefona. Težave so sicer imeli samo uporabniki iPhonov, medtem ko telefonov Android ni prizadela. Uber je sicer lani decembra posodobil aplikacijo in odpravil težave.

Uber tožbe ne komentira, vendar zagotavlja, da njihova prednostna naloga ostaja zaščita osebnih podatkov njihovih strank.

Sa. J.