Moža zapustila po 22 letih zakona, ker je glasoval za Trumpa

Šok v družini McCormick

8. februar 2017 ob 15:06

Washington - MMC RTV SLO/STA

Mož, ki je na ameriških predsedniških volitvah glasoval za Donalda Trumpa, bo svojo potezo morebiti obžaloval do konca življenja, saj ga je žena zapustila.

Gayle McCormick iz Kalifornije je po tem, ko je izvedela, da je mož glasoval za Trumpa, nemudoma zapustila skupen dom in to po 22 letih zakona.

Upokojena paznica v zaporu, je bila nemalo šokirana, ko je njen mož pred lanskimi novembrskimi predsedniškimi volitvami med kosilom prijateljem mimogrede omenil, da bo glasoval za Trumpa. "Povsem me je šokiralo, da bi lahko glasoval za Trumpa," je dejala McCormickova, ki je priznala, da se je počutila izdano.

73-letna Gayle, ki sebe označuje za demokratko, ki se nagiba k socialistom, je dejala, da je to med njima odprlo stvari, ki jih dotlej ni poznala. "Dojela sem, kako daleč sem šla v življenju in pristala na stvari, na katere, ko sem bila mlajša, ne bi nikdar pristala." McCormickova se je zato odločila, da se loči od moža, njeno zgodbo povzemajo tuji mediji.

V sporu z družino zaradi volitev

Tri mesece po predsedniških volitvah v ZDA, na katerih je Donald Trump premagal demokratko Hillary Clinton, so delitve in zamere med privrženci republikanske in demokratske stranke še vedno velike, ideološka prepričanja pa so se marsikje še zaostrila.

Po raziskavi inštituta Ipsos, opravljeni v prvih treh tednih januarja, je število tistih, ki so zaradi ameriških volitev tako ali drugače v sporu z družinskimi člani ali prijatelji, v primerjavi z oktobrom lani poraslo za šest odstotnih točk na 39 odstotkov, je izsledke povzel britanski časnik The Independent.

