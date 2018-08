MTV bo Jennifer Lopez podelil nagrado za posebne dosežke

Nagrada Michael Jackson video Vanguard

2. avgust 2018 ob 10:10

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Glasbenico Jennifer Lopez bodo konec meseca na podelitvi MTV-jevih nagrad počastili z nagrado Michael Jackson video Vanguard, ki jo podeljujejo umetnikom za njihov prispevek h kulturi, modi in glasbi.

Podelitev glasbenih videonagrad MTV-ja bo 20. avgusta v newyorški dvorani Radio City Music Hall, na kateri bopop zvezdnica portoriških korenin tudi nastopila, in sicer prvič po letu 2001. Potegovala se bo tudi za dve nagradi, nominaciji si je prislužila za svoj najnovejši singel Dinero.

"Odrasla sem v obdobju MTV-ja. Spremljala sem Tino Turner, Brucea Springsteena, Madonno, Janet Jackson, Michaela Jacksona in vse druge. Bili so mi v navdih, ko sem vstopala na glasbeno sceno in za moje ustvarjanje. Njihovi videi so bili navdih za moje videe. Biti zdaj tu in prejeti nagrado po 20 letih, je neverjetno," je ob torkovi naznanitvi popzvezdnica povedala v pogovoru v živo na MTV-jevi strani Facebooka.

Nagrade za posebne dosežke, ki jih podeljuje glasbena televizijska postaja, so do zdaj prejeli Michael Jackson, Madonna, Britney Spears, Guns N' Roses, Rihanna, Kanye West, Beyonce in Pink.

Zaslovela po zaslugi filmov

Jennifer Lopez, znana tudi pod vzdevkom J.Lo, je v svetu šovbiznisa prisotna že skoraj tri desetletja. Leta 1991 je nase opozorila kot plesalka v humoristični televizijski oddaji In Living Color, dve leti pozneje pa se je podala v filmske vode.

Zaslovela je z vlogo v akcijskem trilerju Zmeda na poštnem vlaku (Money Train). V glavni vlogi pa je prvič nastopila leta 1997 v biografskem filmu Selena, v katerem je upodobila latinsko-ameriško pevko iz južnega Teksasa. J.Lo si je za svojo igro prislužila nominacijo za zlati globus, postala pa je tudi prva Latinskoameričanka, ki je za vlogo v filmu prejela več kot milijon dolarjev.

Niza hit za hitom

Čeprav je Jennifer Lopez najbolj znana po svoji glasbi, se je v glasbene vode podala šele leta 1999, ko je izdala album On the 6. Pesmi If You Had My Love, Waiting for Tonight in Let's Get Loud so nemudoma postale hit. Komercialni uspeh je dosegel tudi njen drugi album J.Lo (2001).

Jennifer Lopez se je ob glasbi še naprej posvečala igranju v filmih, tako sta njen album J.Lo in film Načrtovalka porok (The Wedding Planner), v katerem je imela glavno vlogo, v istem tednu postala številki ena, s čimer je Jennifer Lopez postala prva ženska, ki ji je to uspelo, navaja ameriška revija Billboard.

Kmalu znova na velikem platnu

49-letnica je do zdaj izdala osem studijskih albumov, zaigrala v več kot 30 filmih in nanizala lepo število vlog v televizijskih serijah. Trenutno jo lahko gledamo v seriji NBC-ja Odtenki modre (Shades of Blue), pri kateri je tudi producentka. Kmalu pa jo bomo lahko videli tudi na velikem platnu, saj v kinematografe novembra prihaja komedija Second Act, v kateri igrajo še Leah Remini, Milo Ventimiglia in Vanessa Hudgens.

Jennifer Lopez je po podatkih revije Forbes najbogatejši človek z latinskoameriškimi koreninami v Hollywoodu, po lestvici revije People en Espanol pa najvplivnejša latinskoameriška glasbenica v ZDA. Je tudi igralka, modna oblikovalka, producentka ter borka za človekove pravice.

Sa. J.