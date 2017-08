MTV-jeve videonagrade: "V času apokalipse imamo vsaj dobro glasbo"

Podelitev tokrat družbeno angažirana

28. avgust 2017 ob 08:48

Los Angeles - MMC RTV SLO

Na tokratni podelitvi MTV-jevih videonagrad (MVA) se je v duhu časa, v katerem so se znašle ZDA, vse vrtelo okoli pozivov k strpnosti in sprejemanju sebe ter drugih. Veliki zmagovalec večera je postal Kendrick Lamar s šestimi "vesoljčki".

V Los Angelesu so podelili nagrade na prireditvi, ki je v preteklih letih poskrbela že za kar nekaj škandalčkov. Tokrat je šlo brez njih, ne le, da so se vsi vzorno obnašali, še več - triurni dogodek so mnogi nastopajoči izkoristili kot kritiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa in stanja duha v "obljubljeni deželi", pišejo tuji mediji.

A najprej k zmagovalcu, raperju Kendricku Lamarju, ki je bil nominiran za osem nagrad, domov jih je odnesel kar šest - za najboljši videospot leta za skladbo Humble, poleg tega pa tudi za najboljši hiphop videospot leta, umetniško režijo, vizualne učinke, režijo in fotografijo. Izgubil je sicer drugo najpomembnejšo nagrado večera - za najboljšega izvajalca leta, ki mu jo je odnesel Britanec Ed Sheeran.

Večer je povezovala Katy Perry, ki je zamenjala mnogo kostumov, nekateri njeni skeči pa so v dvorani v Inglewoodu v Los Angelesu naleteli na precej mlačen odziv, piše Guardian. Množico je nagovorila z besedami: "Ali veste, kaj nas povezuje in združuje? Glasba. Tudi v času apokalipse si zaslužimo dobro glasbo."

Taylor Swift predstavila pravo, resnično sebe

Mnogi so napovedovali, da bo vrhunec večera skupni nastop omenjene Perryjeve in njene "večne sovražnice" Taylor Swift, ki pa na podelitev ni prišla, je pa kljub temu postala največkrat omenjena glasbenica večera. 27-letna popzvezdnica je namreč prav v času podeljevanja nagrad v javnost poslala videospot za novi singel Look What You Made Me Do, v katerem vstane iz groba in napove smrt Taylor Swift, kot smo jo poznali do zdaj. Videospot si je v manj kot eni uri po premieri na YouTubu ogledalo že skoraj pol milijona ljudi, njena nova podoba pa je v hipu postala tema večera tudi v dvorani. Swiftova je sicer za sodelovanje z Zaynom Malikom v pesmi I Don't Wanna Live Forever dobila tudi nagrado za najboljše sodelovanje leta.

Ameriška "upornica" Pink je na prireditev prišla z možem, motokrosistom Careyjem Hartom, in hčerko Willow. Potem ko je prejela nagrado Michael Jackson Video Vanguard Award, ki predstavlja nagrado za življenjsko delo, je šestletni hčerki namenila čustven govor, v katerem je dejala: "Nihče se ne more spremeniti, smo, kakršni smo. Vzamemo pesek in školjko ter ustvarimo biser. Bodi prava ti."

Na odru so odmevali tudi pozivi k preprečevanju samomorov, pomembnosti samopodobe in duševnega zdravja. Paris Jackson, hčerka pokojnega Michaela Jacksona, je tako dejala: "Če bi se združili in bili složni, bi imela naša dejanja ogromen učinek. In to niso lažne novice." Jared Leto se je spomnil umrlega pevca Chesterja Benningtona, vokalista Linkin Parka, in vsem, ki se borijo z depresijo, dejal: "Niste sami. Vedno obstaja pot naprej." Raper Logic pa je s Khalidom predstavil pesem 1-800-273-8255 - to je številka ameriške telefonske linije za preprečevanje samomorov.

Na oder je prišla tudi Susan Bro, mati Heather Hayer, ki je pred dvema tednoma umrla na protirasističnih protestih v Charlottesvillu. Spremljal jo je duhovnik Robert Wright Lee, ki je dejal: "Moja moralna dolžnost je, da spregovorim proti rasizmu, ameriškemu izvirnemu grehu."

A. P. J.