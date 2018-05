'N Sync 16 let po odhodu na "začasni odmor" z zvezdo na pločniku slavnih

Združitev članov skupine ob enkratnem dogodku

1. maj 2018 ob 10:51

Los Angeles - MMC RTV SLO

Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone in Chris Kirkpatrick so za nekaj ur obudili spomine na dni, ko so kot najstniki spravljali v jok svoje oboževalke. Člani skupine 'N Sync so prejeli svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih.

Člane nekdanje deške skupine so pozdravili kričeči oboževalci. "Smo kot družina," je ob tem povedal 37-letni Timberlake. "Mislim, da ne morem opisati z besedami, koliko mi ti štirje možje pomenijo ... Vse imam zelo rad," je dodal Timberlake.

Svoj zadnji album so izdali leta 2001. Leto za tem so člani skupine razglasili, da gredo na začasni odmor, toda od takrat se niso vrnili v studio. Skupaj so nazadnje stali na odru 2013, ko so nastopili na podelitvi MTV-jevih glasbenih nagrad VMA.

Vse od naznanitve začasnega odmora je Timberlake nizal uspehe na svoji samostojni poti in osvojil deset grammyjev. Fatone se je posvetil podjetništvu in odprl restavracijo Fat One's Hot Dogs & Italian Ice v Orlandu. "To je nekaj, kar sem vedno želel početi," je dejal 41-letni gostinec. "Vedno sem hotel imeti nekaj, za kar bom lahko rekel, da je samo moje."

Bass je skupaj s svojim partnerjem, igralcem Michaelom Turchinom, leta 2015 izkusil kolesje ameriških resničnostnih šovov. Postala sta namreč prvi istospolni par, ki se je poročil pred televizijskimi kamerami kakšne izmed ameriških televizijskih mrež. Na ceremoniji so bili navzoči številni zvezdniki, med drugim Lisa Vanderpump, Kris Jenner, Carmen Electra, Christina Applegate, Pauley Perrette, Cheryl Burke, Darren Criss in Gabourey Sidibe. V nasprotju s Timberlakom, ki se je leta 2016 poročil z igralko Jessico Biel v ožjem družinskem krogu, je Bass povabil prav vse člane 'N Sync, da so se veselili z njim ob tem posebnem dogodku.

41-letni JC je ostal del glasbene industrije in še naprej ohranja tesne stike s preostalimi člani zasedbe 'N Sync. Kirkpatrick pa se zadnje mesece posveča družinskemu življenju. Oktobra lani je 46-letnik skupaj s svojo ženo Karly dočakal rojstvo sina Nasha Dylana. A ni edini oče pri 'N Syncu. Timberlake je oče triletnemu sinu Silasu, Fatone pa ima dve hčerki, osemletno Kloey in 17-letno Briahno.

K. K.