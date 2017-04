Na britanskem dvoru zaposlena oseba, ki kraljici uhodi čevlje

"Čevlji morajo biti vedno udobni"

12. april 2017 ob 16:02

London - MMC RTV SLO

Vsaki novi čevlji lahko povzročijo kar nekaj težav z žulji, zato je na britanskem dvoru zaposlena oseba, ki skrbi zgolj za to, da kraljici Elizabeti II. uhodi vsake nove čevlje.

Kot poročajo britanski mediji, kraljica težave, s katerimi se spoprijema skoraj vsak, reši na precej eleganten način - Buckinghamska palača je najela osebo, ki skrbi, da so kraljičini čevlji vedno dobro uhojeni in kolikor je le mogoče udobni.

Ta oseba se po palači sprehaja v vsakih kraljičinih novih čevljih, dokler niso tako mehki, da več ne povzročajo žuljev. To je razkril Stewart Parvin, ki je več kot enajst let skrbel za garderobo kraljice Elizabete. Poudaril je, da mora imeti ta oseba pri vsakem nošenju obute mehke nogavice bež barve, ki segajo do gležnjev, čevlje pa lahko nosi zgolj po preprogi. "Čevlji morajo biti udobni že takrat, ko jih kraljica prvič obuje," je še dodal.

Kraljica že od nekdaj najpogosteje nosi par črnih čevljev, ki so znani kot njeni "delovni čevlji", znamke Anello & Davide, en par pa stane približno 1.100 evrov.

Kraljica Elizabeta II. in princ Filip sta pred kratkim obiskala živalski vrt v britanskem mestu Bedfordshire, kjer sta se udeležila odprtja centra za skrb za slone. Nekaj utrinkov njunega obiska si lahko ogledate še v spodnji galeriji.

P. B., foto: Reuters