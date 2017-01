Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Predlani je s prijateljicami po festivalskem prizorišču 'paradirala' tudi angelska ambasadorka perila Victoria's Secret, Brazilka Alessandra Ambrosio. Foto: Reuters Festival vsako leto gosti Empire Polo Club v puščavskem mestu Indio. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Coachello 2017 vabijo Beyonce, Radiohead in Kendrick Lamar

Vstopnice hitro kopnijo, cene od okrog 500 evrov naprej

4. januar 2017 ob 08:45

Indio - MMC RTV SLO

Največja imena letošnje izdaje festivala Coachella, ki se bo že 18. odvil v puščavi blizu Palm Springsa, bodo Beyonce, Radiohead in Kendrick Lamar.

Dva vikenda v aprilu zapored (natančneje od 14. do 16. in od 21. do 23. 4.) se bodo v kalifornijski Indio valile kolone glasbenih navdušencev, tako navadnih smrtnikov kot zvezdnikov, ki so Coachello, gotovo tudi zato, ker je priročno blizu LA-ju, vzeli za svoje "igrišče" - zdi se, da vsako leto kar tekmujejo med sabo, kdo bo imel bolj srečno roko pri izbiri popolnih oprav v "hipi šik" slogu.

Medtem ko so Radiohead - tudi letošnje osrednje ime britanskega festivala Glastonbury - v vlogi headlinerjev na kalifornijskem festivalu znašli že trikrat, sta Beyonce in Kendrick Lamar doslej nastopila le kot posebna gosta. Beyonce bo pravzaprav šele druga ženska za Björk, ki je dobila laskavo vlogo glavne nastopajoče - islandska zvezdnica je stala na odru v letih 2002 in 2007.

Lani so bili glavni magnet za obiskovalce LCD Soundsystem, Calvin Harris in Guns's'Roses, redeča nit 17. Coachelle so bili poklonu pokojnemu Princeu.

Na seznamu nastopajočih so se letos znašli še Lorde, Bon Iver, Gucci Mane, Mac Miller, Father John Misty, Justice, New Order, Travis Scott, the Avalanches, Future Islands, Two Door Cinema Club, Porter Robinson, Empire of the Sun, Schoolboy Q, DJ Khaled in skladatelj Hans Zimmer.

Temelje za festival so leta 1993 postavili Pearl Jam, ki so na prizorišču Empire Polo Club nastopili zaradi bojkota prizorišč, ki so bila pod nadzorom velikana za prodajo koncertnih vstopnic Ticketmasterja. Prva Coachella se je po tej uspešni "testni vožnji" zgodila leta 1999.

Na voljo je le še nekaj vstopnic, zanje je treba odšteti od okrog 500 evrov naprej.

A. K.