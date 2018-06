Na dan, ko bi bil Prince star 60 let, napovedali njegov nov album

8. junij 2018 ob 09:11

V četrtek, ko bi ameriški glasbeni zvezdnik Prince praznoval 60 let, so najavili izid njegovega posthumnega albuma, na katerem bo devet še neobjavljenih pesmi, tudi zgodnja različica legendarne uspešnice Purple Rain.

Prince je v svoji dolgi karieri, v kateri je krmaril med rockom, funkom in džezom, po vsem svetu prodal več kot 100 milijonov albumov. Novi album se bo imenoval Prince & A Microphone 1983 in bo vključeval tudi njegove skladbe, ki jih je leta 1983 posnel na kaseto v domačem studiu, medtem ko je igral na klavir, piše BBC.

"Ti surovi, intimni posnetki, ki so nastali, tik preden je postal mednarodna zvezda, so po formatu podobni njegovi zadnji koncertni turneji Piano & A Microphone Tour," so sporočili z njegovega posestva. Album bo izdala založba Warner Bros. Records, luč sveta pa bo ugledal septembra.

Prince je svoj prvi album izdal leta 1978, nekaj let pozneje pa je z izdelki 1999, Purple Rain in Sign O' The Times postal eno najbolj priljubljenih glasbenih imen na svetu.

Glasbenik je umrl na svojem posestvu v Minnesoti aprila leta 2016. Obdukcija je ugotovila, da je bil vzrok smrti predoziranje s tabletami za lajšanje bolečin. Njegovo truplo so našli v dvigalu.

This September 21st, the timeless Prince back catalogue welcomes a new, special addition - Piano & A Microphone 1983: 9 tracks and 35 minutes of Prince - solo with just a piano and a microphone. More: https://t.co/cypEBCWjz5 pic.twitter.com/sh0oUc0rKq — Warner Bros. Records (@wbr) June 7, 2018

A. P. J.