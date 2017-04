Na dražbi veliko navdušenja nad spolno igračko iz viktorijanskih časov

Gre za "umetniško delo in fascinanten del družbene zgodovine"

22. april 2017 ob 12:41

Dublin - MMC RTV SLO

Irska dražbena hiša Matthews Auction Rooms je dala ta konec tedna na dražbo predmet, ki je vzbudil izjemno veliko zanimanja - gre namreč za spolno igračko za dame iz viktorijanske dobe.

Kot je za Irish Times povedal dražitelj Damien Matthews, je "predmet 475 prelep kos, ki prihaja iz ene bolj znanih anglo-irskih družin". "Starinski spremljevalec za dame je izrezan iz slonove kosti in položen v lesen kovček, obložen s škrlatnim usnjem in zrcalom na notranji strani."

Kot je še povedal Matthews, je predmet v predalu našel neki družinski član in ga dal na dražbo "za šalo".

Prvotni lastnik, svetovni popotnik in vešč lovec, naj bi se v 40. letih 19. stoletja mudil v Indiji, kjer je ustrelil slona, okle pa prinesel domov kot trofejo. Moški se je kasneje med letoma 1899 in 1901 boril v t. i. boksarski vstaji na Kitajskem, kjer naj bi mu slonovo kost izrezljali v nekaj bolj uporabnega.

"Kitajci so sloveli po rezljanju slonovine, kakovost rezljanja pa je tako dobra, da mislim, da so mu okel tam obdelali. Verjetno ni vedel, ali se bo še vrnil domov, zato si je želel, da bi njegova soproga imela takega "spremljevalca". To je bila zelo razsvetljena družina, vibrator pa bi bilo zelo ljubeče darilo soproga svoji ženi. To lahko vidite po izjemnih detajlih. Ob vznožju, kjer bi bil njen prst, je vrezano srce, in poseben predalček, v katerem bi lahko hranila pramen njegovih las," razlaga Matthews.

Z orgazmi zdravili histerijo

In če je vibrator delo kitajskih rok, pa je skrinjica, v kateri je viktorijanska dama igračko hranila, irska. "Skrinjico je dala delati - na ključavnici je pečat z imenom irskega ključavničarja."

Da so imeli v viktorijanskih časih precej domišljije na spolnem področju, je znano. Nekateri celo menijo, da so prav takrat izumili vibrator. V filmu Histerija (2011), posnetega po resničnih dogodkih, tako denimo Hugh Dancy igra znanega viktorijanskega zdravnika Mortimerja Granvilla, ki je svojo masažno napravo uporabljal za spolno prebujanje svojih pacientk. Zdravniki so v tistem času "žensko histerijo" namreč zdravili s pelvično masažo, katere končni cilj je bil t. i. histerični paroksizem ali orgazem. Da bi razbremenili od masturbiranja utrujene prste zdravnikov, naj bi izumili vibrajočo napravo, čeprav so nekateri skeptični do te teorije.

Pravi pa Matthews, da je vibrator, ki ga prodaja, izredna redkost. "Dražitelj sem že 25 let in nisem nikdar videl česa takega. Vsake toliko časa ti sicer pridejo pod roke masažne naprave iz viktorijanske dobe, a nič takega, kot je to. Morate vedeti, da je bilo v viktorijanskih časih zelo malo takih ljudi, ki bi si lahko privoščili kaj takega. 99 odstotkov države je komaj shajalo, tako, da je bilo morda v celi državi samo 400 ali 500 družin s takimi sredstvi. In tu ne gre zgolj za erotični predmet, gre za umetniško delo in fascinanten delček družbene zgodovine."

Zanimanja za viktorijanski vibrator je veliko, izklicna cena pa je med 500 in 800 evri.

K. S.