Na Evroviziji 2018 v Lizboni bo nastopilo 42 držav

V Lizbono tudi slovenski predstavnik

7. november 2017 ob 19:05

Lizbona - MMC RTV SLO, STA

Organizatorji Evrovizije so sporočili, da se bodo glasbenega tekmovanja v Lizboni maja prihodnje leto udeležili predstavniki iz 42 držav, tudi iz Slovenije.

Portugalska bo Evrovizijo gostila po letošnji zmagi Salvadorja Sobrala, ki je s skladbo Amar Pelos Dois slavil na izboru, ki ga je priredila Ukrajina.

Potem ko je Ukrajina na letošnji Evroviziji zaradi koncerta na Krimu prepovedala nastop ruski predstavnici Juliji Samoilovi in se je zato Rusija umaknila iz projekta, pa bo prihodnje leto znova mogoče prisluhniti ruskemu predstavniku, so sporočili portugalski organizatorji.

Zaradi dolgov makedonske nacionalne radiotelevizije MRT do Evropske radiodifuzne zveze (EBU) pa na Evroviziji ne bo predstavnika Makedonije.

V naboru seveda ne bodo manjkale države iz skupine velikih pet - Italija, Velika Britanija, Španija, Nemčija in Francija, prav tako se bo tekmovanja znova udeležila Avstralija.

"Vsi na krov!"

Organizatorji so na tiskovni konferenci razkrili tudi slogan prihodnje Evrovizije, ki bo All Aboard! (Vsi na krov!), in njen logotip. Predstavnik EBU-ja Jon Ola Sand je dejal, da je zelo zadovoljen z izbrano temo in grafično podobo tekmovanja, v katerih se odražajo zgodovina Lizbone, pa tudi glavne vrednote, ki jim sledi Evrovizija, vključno z raznolikostjo. "Ocean nas vse povezuje, njegova prostranost pa nudi dober navdih vsaki od 42 medijskih hiš, ki bodo maja prenašale tekmovanje."

Polfinala Evrovizije 2018 bosta na sporedu 8. in 10. maja, veliki finale pa bo 12. maja.

Sobral je Portugalski letos v Kijevu pripel prvo zmago, potem ko je država že 53 let sodelovala na tekmovanju. Trenutno je pevec zaradi težav s srcem v slabem zdravstvenem stanju in v bolnišnici čaka na transplantacijo srca.

Slovenski predstavnik Omar Naber je na letošnjem predizboru nastopil znova po 12 letih, ko je prav tako v Kijevu zastopal Slovenijo s pesmijo Stop. Tudi v drugo se mu s skladbo On My Way ni uspelo uvrstiti v finale.

K. S.