Na Evroviziji brez lestev, čelad in nakupovalnih vozičkov, prosim!

Dvorana Altice Arena sprejme 20.000 ljudi

3. maj 2018 ob 13:47

Lizbona - MMC RTV SLO

Portugalski prireditelji Evrovizije so za vse gledalce, ki si bodo festival ogledali v živo, objavili spisek prepovedanih predmetov. A seznam mnoge zabava, saj med drugim v dvorano ni dovoljeno prinesti lestve, nakupovalnega vozička in samolepilnega traku.

Pri tem se namreč poraja samoumevno vprašanje - le kdo in zakaj bi v dvorano Altice Arena, ki je največja dvorana na Portugalskem in ena največjih v Evropi, na Evrovizijo "vlačil" s seboj nakupovalni voziček? A s tem seznama prepovedanih stvari še zdaleč ni konec - na njem je 42 predmetov oziroma sklopov predmetov. Nekateri predmeti na seznamu so seveda razumljivi - alkohol, noži, strelno orožje, mamila, steklenice, eksplozivna sredstva in tako naprej.

Nato pa preidemo k zabavnejšemu delu. Očitno prireditelji niso želeli ničesar prepustiti naključju in so na seznam prepovedanih stvari za vsak primer uvrstili celo "četico" predmetov - živali (razen psov vodnikov), potovalne kovčke, stole, skodelice, hrano, žogice za golf, lestve, čelade, lisice in verige, polnilce za telefon, vrvi, nakupovalne vozičke, dežnike, kladiva in drugo orodje, opremo za brezžično povezavo, zdravila brez recepta in druge.

Zadnja prepoved pa je popolnoma drugačna in se nanaša na "vse predmete, ki imajo kakršno koli povezavo s političnim in verskim prepričanjem ter rasizmom, ksenofobijo in diskriminacijo".

Na spletni strani tekmovanja še opozarjajo, da bodo gledalcem - dvorana jih sprejme kar 20.000 - vse naštete predmete ob vhodu zasegli.

Prvič na Portugalskem

Portugalska bo izbor za pesem Evrovizije gostila prvič v 63-letni zgodovini, in sicer po zaslugi pevca Salvadorja Sobrala in njegove balade Amar pelos dois, s katero je slavil lani v Kijevu. Predizbora bosta potekala 8. in 10. maja, finale pa dva dni pozneje. Voditeljice vseh treh večerov bodo Filomena Cautela, Silvia Alberto, Daniela Ruah in Catarina Furtado.

Letos je svoje pesmi na tekmovanje poslalo 43 držav, kar je enako kot leta 2008 in 2011 in predstavlja največje število sodelujočih. Kot je znano, bo slovenske barve predstavljala Lea Sirk z energično pesmijo Hvala, ne, ki bo kot predzadnja nastopila v drugem predizboru.

A. P. J.