Uporabnike spletnega brskalnika Google je največkrat zanimalo svetovno prvenstvo v nogometu. Foto: Reuters

Na Googlu največkrat iskali svetovno nogometno prvenstvo

Množično iskana tudi Avicii in Mac Miller

12. december 2018 ob 16:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pri Googlu so sporočili, kaj so njihovi uporabniki v letu 2018 največkrat iskali – na vrhu je besedna zveza world cup oziroma svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga je letos gostila Rusija.

Poleg tega so bili v prvi peterici najbolj priljubljenih iskanj na svetovni ravni še Avicii, Mac Miller in Stan Lee ter film Black Panther (Črni panter).

Svetovno nogometno prvenstvo je na vrhu lestvice tudi v kategoriji dogodki, sledijo pa mu orkan Florence, mega milijonski zadetki, kraljeva poroka in rezultati volitev.

Med osebnostmi je na svetovni ravni največ pozornosti dobila Meghan Markle, ki se je letos poročila s princem Harryjem, sledijo pa Demi Lovato, Sylvester Stallone, Logan Paul in Khloe Kardashian.

Tudi v Sloveniji je na vrhu spletnih iskanj svetovno prvenstvo v nogometu, sledijo pa volitve, televizijska oddaja Bar, Meghan Markle in evrovizija.

Svetovno prvenstvo in volitve so na vrhu lestvice tudi v kategoriji dogodki, sledijo pa evrovizija, črni petek in zimske olimpijske igre. Med osebnostmi so Slovence najbolj zanimali Meghan Markle, Natalija Gros, Tina Maze, Burak Özcivit in Khloe Kardashian.

Google je sezname iskanj na svetovni ravni in po posameznih državah objavil v torek, seznami pa temeljijo na iskalnih poizvedbah z največjim porastom prometa v primerjavi z letom prej.

