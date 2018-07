Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vloženo zeleno lahko uporabimo v solatah, sendvičih ali postrežemo poleg narezkov. Foto: Pixabay Dodaj v

Na hitro vložena stebelna zelena

Vloženo zeleno v hladilniku hranimo do deset dni

18. julij 2018 ob 09:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potrebujemo: 6 stebel stebelne zelene, 0,5 l kisa, 2,5 dl vode, 3 žlice sladkorja, 1 žlico soli, 1 žličko mešanega popra v zrnu, 1/2 žličke zdrobljenega čilija (po okusu), 4 stroke česna, semena koriandra (po okusu).

Kis, vodo in začimbe na hitro prevremo. Stebla zelene očistimo, po potrebi olupimo zunanje žile in narežemo na kose velikosti kozarčka za vlaganje, ki ga bomo uporabili.

Narezane kose zelene tesno, drug ob drugega, naložimo navpično v kozarec in zalijemo s še vročim kisom. Tesno zapremo in ohladimo. Ohlajeno damo v hladilnik čez noč. Naslednji dan lahko že uživamo. Hranimo v hladilniku do 10 dni. Postrežemo v solatah, sendvičih, narezkih ...

Sa. J., Recept Metke Paragi (oddaja Dobro jutro)