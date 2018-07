Na Hrvaškem dan žalovanja za Oliverjem Dragojevićem

V sredo pogreb na Korčuli

31. julij 2018 ob 13:44

Split - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Na Hrvaškem je danes dan žalovanja za v nedeljo umrlim glasbenim velikanom Oliverjem Dragojevićem.

V Hrvaškem narodnem gledališču v Splitu je dopoldne potekala žalna slovesnost, ki se je je udeležil tudi državni vrh, vključno s premierjem Andrejem Plenkovićem.

Zadnji slavnostni govornik je bil pevec Zlatan Stipišić - Gibonni, Dragojevićev dobri prijatelj, komemoracijo pa so sklenili z Dragojevićevo pesmijo "Vjeruj u ljubav".

Državni dan sožalja, kot so ga ob tej priložnosti prvič pod tem imenom razglasili na Hrvaškem, pomeni, da so na vseh državnih in javnih poslopjih izobešene državne zastave na pol droga, niso pa odpovedani dogodki in prireditve.

Ljudje se bodo od Dragojevića lahko poslovili zvečer na splitski Rivi, nato pa bodo krsto s pokojnim pevcem s katamaranom prepeljali do rodne Vele Luke na otoku Korčuli, kjer ga bodo v sredo pokopali. Pogreb bo v krogu družine in prijateljev.

Dragojević je bil eden najbolj priznanih glasbenih ustvarjalcev na območju nekdanje Jugoslavije, umrl pa je v splitski bolnišnici za rakom na pljučih, s katerim se je boril dobro leto dni. Star je bil 71 let.

VIDEO Zadnje slovo od Oliverja Dragojevića

K. S.