Na Hrvaškem praznujejo festival kravate

18. oktober - dan kravate na Hrvaškem

14. oktober 2017 ob 14:25

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Zagrebške spomenike, skulpture in doprsne kipe zgodovinskih osebnosti so okrasili s kravatami, v hrvaški prestolnici namreč poteka festival kravate, ki bo vrhunec dosegel 18. oktobra.

Hrvaški sabor je leta 2008 18. oktober razglasil za dan kravate na Hrvaškem s pojasnitvijo, da je kravata "najbolj prepoznavni hrvaški simbol, ki je univerzalno znan in cenjen". Po mnenju hrvaškega sabora je kravata hkrati tudi simbol Evrope in nekaterih ključnih civilizacijskih vrednot.

Letošnji festival kravate organizira Academia Cravatica, ki je bila znana po umetniških performansih z motivom kravate v hrvaških mestih, še preden je sabor razglasil dan kravate.

Letos bodo prvič organizirali večdnevni festival z namenom razširjanja zavesti, da je Hrvaška domovina kravate, Zagreb pa prestolnica priljubljenega modnega dodatka.

Hrvaško-evropska kravata

Do naslednje srede se bo zvrstila vrsta dogodkov, ki so povezani z zgodovinsko uporabo kravate. Med drugim bo večkrat bo nastopila zagrebška Kravat pukovnija, ki je znana po svojih menjavah straže sredi Zagreba, kar je postalo turistična atrakcija. Med festivalom bodo kravate nosili tudi delavci mestnega komunalnega podjetja, ki opravljajo svoje naloge v središču mesta.

Osrednja proslava bo v sredo, ko bodo na Evropskem trgu postavili umetniško instalacij, naslovljeno Hrvaško-evropska kravata. Z letošnjo manifestacijo je povezana tudi razstava z imenom Hrvati, Francozi in kravata, ki bo potekala v mediateki francoskega inštituta v Zagrebu od 6. do. 11. novembra. Z razstavo bodo obeležili 350. obletnico poimenovanja kravate in njenega vstopa v svet visoke mode.

Kravata izvira iz 17. stoletja

Na Hrvaškem velja, da kravata izvira iz 17. stoletja, iz časa tridesetletne vojne, ko so se hrvaški vojaki borili na strani francoskega kralja. Legenda govori, da so bili uspešni vojaki, poleg tega pa so izstopali tudi zaradi rdeče rute, ki so jo nosili zavezano okoli vratu.

Ruta naj bi se kmalu potem razširila kot modni detajl pod etničnim imenom - cravatec, ki izvira iz francoske besede Croates, Hrvati. Drugi narodi so jo potem dopolnjevali in jo oblikovali v splošni simbol elegance in moške kulture, ki so ga kot modni dodatek sprejele tudi ženske.

Sa. J.