Na Hvaru turistom za neprimerno vedenje do 700 evrov kazni

Zaostrene kazni za turiste

10. julij 2017 ob 14:21

Hvar - MMC RTV SLO/STA

Mestne oblasti v mestu Hvar na istoimenskem otoku so se odločile kaznovati neprimerno vedenje turistov. Tako bodo med drugim moške, ki se bodo po mestu sprehajali zgoraj brez, kaznovali s kaznijo 500 evrov.

Prav tako bodo ljudje, ki se po mestu sprehajajo v kopalkah, tvegali 600 evrov kazni, tisti, ki bodo na javnih mestih jedli in pili, pa bodo lahko dobili kazen 700 evrov.

Za spremembo podobe mesta se je odločil novi župan Rikard Novak, saj je bil Hvar pred kratkim v britanskem tabloidu The Sun razglašen za žurerski raj mladih Britancev, ki tam neomejeno uživajo v alkoholu, mamilih in seksu.

Kazni kot skrajni ukrep

Novak je odločen, da je treba postaviti določena pravila vedenja. Tako je za hrvaške medije pojasnil, da ne nasprotuje, da se mladi zabavajo, a želi si lepšega mesta, v katerem turisti ne bodo na vsakem vogalu bruhali, urinirali ali vinjeni spali na ulici.

Predpisane kazni so sicer predvidene kot skrajni ukrep, če turisti ne bodo upoštevali opozoril komunalnih redarjev in policistov, naj se primerno vedejo.

"Na plažah so lahko brez oblačil, a v mestu bodo morali biti oblečeni, saj ni normalno, da v kopalkah hodijo v trgovine," je Novak pojasnil za časopis Slobodna Dalmacija. Prav tako meni, da gostinci napol golih gostov ne bi smeli sprejeti v svoje lokale in prodajati alkohola tistim, za katere ugotovijo, da so vinjeni. Ob tem pa izpostavlja še, da kazen za neprimerno vedenje v Barceloni znaša 1.500 evrov.

Oblasti ne pričakujejo, da bi novi ukrepi zmanjšali zanimanje turistov za mesto, ki ima 150 let dolgo turistično tradicijo, otok Hvar pa velja za otok z največ sončnimi dnevi na Hrvaškem.

P. B.