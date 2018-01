Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Kitajci bodo gledali cenzuriran program. Foto: Reuters Dodaj v

Na kitajskih televizijah le igralci brez tetovaž in "s plemenito dušo"

Nekatere raperje so umaknili s programa

22. januar 2018 ob 09:58

Peking - MMC RTV SLO

Na kitajskih televizijah ne bodo smeli več prikazovati igralcev s tetovažami, igralcev, ki so "brez okusa, prostaški in nespodobni" in ki predstavljajo kulturo hiphopa.

Glavni medijski regulator v državi, urad za medije, tisk, radio, film in televizijo Ljudske republike Kitajske (SAPPRFT) je objavil nova pravila, ki veljajo za televizijski program v državi. V dokumentu piše, da je "absolutno prepovedano prikazovanje igralcev, katerih duša in moralnost nista v skladu z načeli kitajske komunistične stranke in katerih duša ni plemenita".

Poleg tega kitajski gledalci ne bodo mogli gledati prizorov z igralci, ki so "brez okusa, prostaški in nespodobni", katerih "ideološka raven je nizka in so brez ugleda" in ki imajo "problematično moralno integriteto ter so se že kdaj zapletli v kakšen škandal". Poleg tega nova pravila določajo, da v televizijskih programih ne smejo biti prikazani igralci s tetovažami in takšni, ki predstavljajo kulturo hiphopa ali kakršno koli subkulturo, ki je drugačna od prevladujoče, poroča revija Time.

Država je pravila za televizije zaostrila, potem ko je bil z resničnostnega pevskega tekmovanja Singer na televiziji Hunan brez pojasnila odstranjen raper GAI s pravim imenom Džu Jan. Drugi raper, znan kot PG One, se je moral opravičiti, potem ko je v eni svojih pesmi žalil ženske in hvalil uporabo mamil. Nekemu raperju pa so med nastopom na televiziji med prenosom zameglili verižico, ki jo je nosil okoli vratu.

A. P. J.