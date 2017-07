Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Festivala Lent v Mariboru so zadovoljni sklenili letošnjo jubilejno 25. izvedbo. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Eno izmed osrednjih glasbenih imen letošnje izvedbe je bil irski glasbenik in aktivist Bob Geldof. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Lentu kljub slabemu vremenu okoli 200.000 obiskovalcev

Organizatorji zadovoljni z obiskom

4. julij 2017 ob 19:13

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Organizatorji festivala Lent so v devetih programskih dneh gostili 289 dogodkov, na katere so kljub večkrat deževnemu vremenu privabili okoli 200.000 obiskovalcev.

Po podatkih Narodnega doma Maribor je na letošnjem Lentu sodelovalo okoli 3500 nastopajočih, od tega tudi 770 tujih. V spremljevalnem programu so pripravili še 113 dogodkov, skupaj se je festival dogajal na kar 47 različnih prizoriščih po mestu.

Med nastopajočimi so letos zabeležili tuje goste iz 21 držav, in sicer Avstrije, BiH, Burundija, Bolgarije, Češke, Francije, Gruzije, Hrvaške, Indije, Irske, Italije, Kanade, Kube, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Romunije, Srbije, Španije, ZDA in Velike Britanije. Tisti najbolj eksotični so prišli predvsem na tradicionalni Folkart.

Na festivalu se je predstavilo kar 30 različnih umetniških zvrsti, od koncertov in gledaliških predstav ter baleta do različnih delavnic, družabnih večerov, festivala ulične prehrane, filma, folklore, impro in literarnih večerov, ognjemeta, razstav, športnih dogodkov in zgodovinskih sprehodov.

Za Lent je tudi letos precej zanimanja vladalo med mediji, saj so akreditirali 181 novinarjev iz 51 različnih medijev in treh različnih držav. Do danes so v medijih gesla Festival Lent, Folkart in Lent festival zasledili v 1582 različnih medijskih objavah.

Sicer pa je pri organizaciji Festivala Lent 2017 sodelovalo 39 zaposlenih v Narodnem domu Maribor in okoli 630 drugih sodelavcev, od tega večina, kar 470, pri Art kampu.

K. K.