Na letošnjem Overjamu bo nastopil tudi sin Boba Marleyja

Predstavili prve nastopajoče

31. marec 2017 ob 16:15

Tolmin - MMC RTV SLO

Overjam International Reggae Festival je napovedal prvi paket letošnjih nastopajočih in na letošnji izvedbi bo med drugim nastopil tudi Ky-Many Marley. V ritmih reggaeja se bodo obiskovalci lahko sprostili med 16. in 18. avgustom na idiličnem sotočju Tolminke in Soče v Tolminu.

Sinu glasnika in ikone reggae glasbe je bila glasba položena v zibelko. Ky-Many Marley pa je svojo nadarjenost začel razvijati precej pozno – prvenec Like Father Like Son je izdal pri dvajsetih letih. Jamajčan, ki živi in dela v Miamiju, v svojem glasbenem slogu meša reggae, hip hop in etno glasbo, močen vpliv na njegov zvok pa je imelo tudi okolje, v katerem je odraščal. Aktualni album Conversations, ki je izšel leta 2016, je posnel v sodelovanju z nemškim reggae prvakom Gentlemanom.



Poleg njega na letošnjo izvedbo festivala prihaja tudi Alborosie – pevec, producent, multiinstrumentalist roots reggae in dub glasbe, ki je že kmalu po začetku kariere dosegel mednarodno občinstvo ter kot prvi Italijan nastopal v zibelki reggae glasbe, na Jamajki. Lani je izdal ploščo Freedom & Fyah. Na Overjam prihaja z zasedbo Shengen Clan.



Predstavil se bo tudi Don Carlos, ki je v začetku 70. let prejšnjega stoletja soustanovil kultno zasedbo Black Uhuru, a se je nato odločil nadaljevati solo kariero.

Obiskovalce bo zabaval tudi veteran žanra Freddie McGregor. Razpon njegove glasbe sega v najrazličnejše žanre, njegova posebnost pa je lovers rock. Na odru Overjama se mu bosta pridružila sinova Chino in Stephen 'Di Genius' McGregor.

Pestro dnevno dogajanje

Na letošnji že šesti Overjam International Reggae Festival prihajajo še Ward 21, General Levy, Manudigital, Panda Dub, Iration Steppas, Jamaram, Pow Pow Movement, Sista Awa & Bonnot, The Toasters ter mnogo drugih.

Festival, ki poteka med 16. in 19. avgustom, bo svoja vrata odprl že dan pred uradnim začetkom – 15. avgusta, ko bo nastopil Dub Fx. Organizatorji obljubljajo tudi pestro dnevno dogajanje. Obiskovalci bodo lahko sodelovali na številnih delavnicah, nadaljevala pa se bo tudi tradicija animacijsko-ustvarjalnega programa za otroke Overjam4Kidz ter izobraževalnega programa v okviru univerze Overjam.

