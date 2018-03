Na letošnji Exit prihaja legendarna Grace Jones

Letošnji festival bo med 12. in 15. julijem

28. marec 2018 ob 15:20

Novi Sad - MMC RTV SLO

Festival Exit, ki je letos dobil prestižno nagrado za najboljši evropski festival, je seznamu letošnjih nastopajočih dodal še eno zveneče ime. V Novem Sadu se bo med drugim ustavila tudi Grace Jones.

Grace Jones je velika svetovna umetnica, glasbena ikona, manekenka, v svoji pestri karieri pa se je preizkusila tudi v igranju. Revija Vogue jo je razglasila za naječjo modno ikono, Rolling Stone pa za avtoriteto, ki se ji je nemogoče upreti.

Kariero je začela kot manekenka v Parizu in New Yorku, kjer je sodelovala z modnimi hišami, kot so Yves St. Laurent, Karl Lagerfeld, Kenzo Takada in Giorgio Armani.

Leta 1977 se je predstavila s skladbo I Need A Man, do danes pa je izdala kar deset studijskih albumov. Pri skoraj 70 letih še vedno na odru zlahka vrti hulahupobroč in oboževalcem postreže z uspešnicami, med katerimi so tudi Do Or Die, Private Life, Walking In The Rain, Pull Up to The Bumper, My Jamaican Guy in druge.

Letošnji Exit bo potekal med 12. in 15. julijem na Petrovaradinski trdnjavi v Novem Sadu, med nastopajočimi pa so poleg Grace Jones tudi Migos, David Guetta, Ziggy Marley, Fever Ray, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Ben Klock, Jax Jones, Ofenbach, Mahmut Orhan, Carl Craig, Tale of Us, Sevdaliza, Burak Yeter, Madball, Brujeria, Ofenbach, Slapshot, Dog Eat Dog, Slaves, Idles, Asphyx, Bombers, Noctiferia in mnogi drugi.

P. B.