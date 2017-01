Na loteriji zadela s številkami, o katerih je sanjala pred skoraj 30 leti

Zadela 3,7 milijona evrov

5. januar 2017 ob 08:48

Ottawa - MMC RTV SLO

Kanadčanka je leta 1989 sanjala o kombinaciji številk, s katerimi je od takrat naprej vedno igrala na loteriji. Po skoraj 30 letih je zadela glavni dobitek, ki je znašal 3,7 milijona evrov.

Olga Beno je dejala, da je že maja 1989 sanjala o kombinaciji številk, ki so ji tokrat prinesle več milijonov. Pred leti je zbolela za rakom in je bila zaradi stroškov zdravljenja primorana prodati hišo. Za BBC je dejala, da si bo z osvojenim dobitkom lahko končno postavila novo.

"Svoje številke znam na pamet. Ko sem jih tisti večer videla na televizijskem zaslonu, sem bila prepričana, da slabo vidim," je pojasnila. "Zato sem v tistem trenutku nanje kar malo pozabila."

A ko je naslednje jutro brala dnevni časopis, jih je zagledala ponovno. "Mislila sem si, da to ne more biti res. Zdelo se mi je, da se jim je pripetila tiskarska napaka." Nato pa je sestri rekla, da se ji zdi, da je zadela na loteriji. "Zabrusila mi je, naj jo pokličem nazaj, ko bom nehala lagati."

Dodala je, da ji je pred leti raka uspelo preboleti tudi zaradi močne podpore moža, otrok in vnukov. V zahvalo jih želi zdaj z dobitkom razvajati - najprej jih bo peljala v Disney World.

