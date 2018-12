Na Miss Universe letos tudi obleka z motivom rokovanja Trumpa in Kim Džong Una

Oblikovalec je prepričan, da motiv izraža načela, za katerimi stoji Singapur

2. december 2018 ob 12:36

Singapur - MMC RTV SLO

Na lepotnem tekmovanju Miss Universe, ki poteka že vse od leta 1952, bo Singapur letos zastopala Zahra Khanum, ki gledalcev ne namerava navdušiti le s svojo lepoto, pač pa tudi s svojo obleko. Na prireditvi bo namreč nosila krilo s prav posebnim motivom.

Na obleki je natisnjena nekoliko prirejena fotografija rokovanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una.

Navdih za nenavadni motiv je oblikovalec Moe Kasim seveda dobil med junijskim srečanjem voditeljev v Singapurju. "Motiv ponazarja načelo, za katerim stoji Singapur. Želimo si, da bi na svetu vladal mir, zato tudi druge države spodbujamo k temu, da vzpostavijo dobre medsebojne odnose," je za Reuters povedal oblikovalec.

Ameriški predsednik Donald Trump in severnokorejski voditelj Kim Džong Un sta v Singapurju pred meseci namreč podpisala dogovor, v katerem se je Severna Koreja obvezala k popolni jedrski razorožitvi, ZDA pa bodo končale vojaške vaje na Korejskem polotoku.

Obleki je oblikovalec dodal še bela krila, ki so nastala po vzoru kril golobice, ki ponazarja mir, spravo in blaginjo. Roki, ki se na obleki združujeta v krepak stisk, pa objemajo rokavi z motivi zastav držav omenjenih voditeljev.

24-letna Zahra bo svojo državo na tekmovanju zastopala 17. decembra. Čeprav je lepotica s svojo obleko zelo zadovoljna, pa jo številni tudi ostro kritizirajo. "Tega ne moremo pokazati svetu. Postali bomo tarča posmeha," se glasi komentar enega od uporabnikov na družbenem omrežju Facebook.

Srečanje je Singapurju prineslo veliko prepoznavnost

Čeprav je Singapur, majhna mestna državica, velika le dobrih 721 kvadratnih kilometrov, za zgodovinski vrh ZDA in Severne Koreje odštela kar 15 milijonov dolarjev, pa so se ji ti stroški več kot povrnili, saj si od večje prepoznavnosti in posledično porasta turizma zaradi dogodka obeta najmanj desetkrat več prihodkov.

Samo Američani so dan po znamenitem srečanju, ko so vsi mediji obsežno poročali o rokovanju ameriškega in severnokorejskega predsednika, v Google dvamilijonkrat vpisali besedo "Singapur", ki je bila hkrati tudi najbolj iskana beseda dneva. Poleg tega, kje ta državica sploh leži, so največkrat v iskalno polje vpisali še "singapurski vrh" in "čas v Singapurju"

K. Ši.